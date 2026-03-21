Navratri 2026 Day 3: चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन इस चीज का लगाएं भोग, घर में पैसे की होगी बारिश

श्रद्धा और लाभ

भक्त की भक्ति और श्रद्धा से मां प्रसन्न होती हैं. उनकी कृपा से भय, शत्रुता और मानसिक कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सफलता आती है.



(Disclaimer: यहां दी गई जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं. इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. इनखबर एक भी बात की सत्यता का प्रमाण नहीं देता है.)