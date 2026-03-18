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Chaitra Navratri 2026: कल से शुरू हो रहे नवरात्रि, इन चीजों को अपने खाने में करें ऐड, दिन भर भरा रहेगा पेट

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि 2026 में 19 मार्च से 9 दिनों का पवित्र व्रत शुरू हो रहा है. ये पर्व केवल भक्ति और पूजा का नहीं, बल्कि सही खानपान और संतुलित पोषण का भी अवसर है. व्रत के दौरान सही आहार लेने से शरीर को ऊर्जा, विटामिन और प्रोटीन मिलता है, जिससे कमजोरी नहीं होती और ध्यान केंद्रित रहता है.


By: sanskritij jaipuria | Published: March 18, 2026 7:14:16 PM IST

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राजगीरा (अमरंथ) के लड्डू या रोटी

राजगीरा प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है. व्रत में इसके लड्डू या रोटी खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और शरीर को ताकत मिलती है. जल्दी पचता नहीं है, इसलिए लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है. इसके साथ सूखे मेवे भी मिलाकर खाया जा सकता है.

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भुना हुआ मखाना

मखाना हल्का, लो-कैलोरी और पोषण से भरपूर होता है. इसे घी में हल्का सा भूनकर खाने से ये स्वादिष्ट और हेल्दी स्नैक बन जाता है. व्रत के दौरान मखाना भूख को शांत करता है, पेट हल्का रहता है और वजन कंट्रोल में मदद करता है. ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी सुरक्षित और फायदेमंद ऑप्शन है.

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शकरकंद (स्वीट पोटैटो) चाट

शकरकंद फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का अच्छा स्रोत है. इसे उबालकर या भूनकर नींबू और सेंधा नमक डालकर चाट बनाना आसान है. ये स्वाद में लाजवाब होता है और खाने के तुरंत बाद शरीर को एनर्जी देता है. शकरकंद खाने से पेट भरा रहता है और शरीर की सुस्ती कम होती है.

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सामक चावल (व्रत के चावल)

सामक के चावल ग्लूटेन-फ्री और आसानी से पचने वाले होते हैं. इन्हें खिचड़ी, पुलाव या हल्की सब्जी के साथ खाया जा सकता है. ये व्रत में हल्का, पौष्टिक और लंबे समय तक ऊर्जा देने वाला ऑप्शन है. सामक चावल खाने से पेट भारी नहीं होता और व्रत के दौरान हल्की थकान महसूस होती है.

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पीनट (मूंगफली) दही चाट

भुनी हुई मूंगफली को दही और हल्के मसालों के साथ मिलाकर प्रोटीन रिच चाट बनाई जा सकती है. ये पेट लंबे समय तक भरा रखती है, शरीर को ऊर्जा देती है और व्रत के दौरान सुस्ती नहीं आने देती. इसमें विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है.

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फल और सूखे मेवे

व्रत के दौरान ताजे फल जैसे सेब, केला, संतरा और सूखे मेवे जैसे किशमिश, बादाम और काजू का सेवन जरूरी है. ये शरीर को ऊर्जा, विटामिन और मिनरल्स प्रदान करते हैं. साथ ही ये जल्दी पच जाते हैं और व्रत में कमजोरी नहीं आने देते.

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हल्की एक्सरसाइज और योग

व्रत में केवल खानपान ही नहीं, बल्कि हल्की एक्सरसाइज या योग भी जरूरी है. ये शरीर की सुस्ती कम करता है, पाचन सही रखता है और ध्यान व एकाग्रता में मदद करता है. हल्की स्ट्रेचिंग, प्राणायाम और ध्यान व्रत को और अधिक लाभकारी बनाते हैं.

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