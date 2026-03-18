Chaitra Navratri 2026: कल से शुरू हो रहे नवरात्रि, इन चीजों को अपने खाने में करें ऐड, दिन भर भरा रहेगा पेट

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि 2026 में 19 मार्च से 9 दिनों का पवित्र व्रत शुरू हो रहा है. ये पर्व केवल भक्ति और पूजा का नहीं, बल्कि सही खानपान और संतुलित पोषण का भी अवसर है. व्रत के दौरान सही आहार लेने से शरीर को ऊर्जा, विटामिन और प्रोटीन मिलता है, जिससे कमजोरी नहीं होती और ध्यान केंद्रित रहता है.