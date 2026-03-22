सेहत का रखें खास ध्यान, चैत्र नवरात्रि के व्रत के दौरान खा सकते हैं ये 7 सब्जियां; देखें लिस्ट

Sattvik vegetables for Navratri: नवरात्रि का त्योहार भारत में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है. इस त्योहार को बहुत श्रद्धा और खुशी के साथ मनाया जाता है. इस दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा-अर्चना की जाती है. नौवां दिन,नवमी के नाम से जाना जाता है. जिसे राम नवमी के रुप में मनाया जाता है. इस दौरान भक्त आस्था और अनुशासन के तौर पर व्रत रखते हैं. कुछ लोगों पूरे नौ दिनों का व्रत रखते हैं. तो कुछ पहले और आखिरी दिन का व्रत रखना पसंद करते हैं. हालांकि, जो लोग सख्ती से व्रत नहीं रखते, वह पूरे त्योहार के दौरान सात्विक डाइट फॉलो करते हैं. इस डाइट में अनाज, दाल, प्याज और लहसुन शामिल नहीं होता है. सात्विक नवरात्रि डाइट में साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और सामक चावल जैसी चीजें शामिल होती हैं. इस दौरान हल्की, पौष्टिक और व्रत के लिए सही सब्जियां भी खा सकते हैं.