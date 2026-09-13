Cezanne Khan: श्वेता तिवारी से जुड़ा नाम, पाकिस्तानी ड्रामा में किया काम, अब कहां हैं ‘कसौटी जिंदगी की’ फेम सीजेन खान?

Cezanne Khan: 2000 के दशक की शुरुआत में बड़े हुए कई टीवी दर्शकों के लिए सीजेन खान हमेशा अनुराग बसु ही रहेंगे. एकता कपूर के शो ‘कसौटी जिंदगी की’ में उनके रोल ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया और श्वेता तिवारी के साथ उनकी जोड़ी शो की सबसे यादगार चीजों में से एक बन गई. शो खत्म होने के कई सालों बाद भी अनुराग का नाम खान के साथ जुड़ा रहा. ऐसे में आइए जानते हैं कि 2000 के दशक में दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले सीजेन खान कहां हैं?