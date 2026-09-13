Cezanne Khan: श्वेता तिवारी से जुड़ा नाम, पाकिस्तानी ड्रामा में किया काम, अब कहां हैं ‘कसौटी जिंदगी की’ फेम सीजेन खान?
Cezanne Khan: 2000 के दशक की शुरुआत में बड़े हुए कई टीवी दर्शकों के लिए सीजेन खान हमेशा अनुराग बसु ही रहेंगे. एकता कपूर के शो ‘कसौटी जिंदगी की’ में उनके रोल ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया और श्वेता तिवारी के साथ उनकी जोड़ी शो की सबसे यादगार चीजों में से एक बन गई. शो खत्म होने के कई सालों बाद भी अनुराग का नाम खान के साथ जुड़ा रहा. ऐसे में आइए जानते हैं कि 2000 के दशक में दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले सीजेन खान कहां हैं?
किन सीरियल्स में किया काम?
2007 में 'कसौटी जिंदगी की' खत्म होने के बाद सीजेन खान ने तुरंत कोई दूसरा डेली सोप साइन करने के बजाय अपनी मर्जी से काम करने का फैसला किया. उन्होंने 'एक लड़की अंजानी सी' और 'सीता और गीता' जैसे शो में काम किया.
पाकिस्तानी ड्रामा में किया काम
इसके बाद उन्होने भारत से बाहर भी मौके तलाशे, जिसमें पाकिस्तानी ड्रामा जैसे 'पिया के घर जाना है' और 'सिलसिले चाहत के' शामिल थे.
एक्टिंग से लिया लंबा ब्रेक
आखिरकार उन्होंने भारत में एक्टिंग से लंबा ब्रेक ले लिया. उन्होंने कुछ समय अमेरिका में बिताया, जहां उन्होंने बिजनेस के मौके तलाशे और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की लगातार हलचल से दूर रहे. जब वे आखिरकार मुंबई लौटे, तब भी वे टीवी पर वापस आने की जल्दी में नहीं थे.
2021 में की वापसी
सीजेन आखिरकार 2021 में 'शक्ति – अस्तित्व के एहसास की' के साथ भारतीय टीवी पर लौटे. उन्होंने हरमन सिंह का रोल निभाया, एक ऐसा किरदार जिससे शो के दर्शक पहले से ही परिचित थे. उनकी वापसी उन फैन्स के लिए एक सुखद सरप्राइज थी जो सालों से उन्हें स्क्रीन पर वापस देखने का इंतजार कर रहे थे.
2022 में ‘अपनापन- बदलते रिश्तों का बंधन’ में किया काम
2022 में उन्होंने सोनी टीवी के 'अपनापन – बदलते रिश्तों का बंधन' में काम किया, जहां उन्होंने राजश्री ठाकुर के साथ लीड रोल निभाया. यह शो उन्हें रिश्तों, शादी और पेरेंटिंग पर केंद्रित कहानी के साथ एक ज्यादा मैच्योर जॉनर में ले गया. यह एक्टर के लिए एक अलग तरह का रोल था और ऐसा लगा कि वे इसमें पूरी तरह से शामिल थे.
जुलाई 2026 में फिर सुर्खियों में आए
जुलाई 2026 में सीजेन का नाम फिर से सुर्खियों में आया, जब श्वेता तिवारी के पूर्व पति राजा चौधरी ने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि अतीत में श्वेता के साथ उनका अफेयर था. इन टिप्पणियों ने एक बार फिर उनके 'कसौटी ज़िंदगी की' वाले दिनों की ओर लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन उन्होंने इस विवाद में पड़ने या सार्वजनिक रूप से उस दौर पर बात करने से परहेज किया है.
निजी जिंदगी पर दे रहे ध्यान
एक्टर अब अपनी निजी पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी लंबे समय से गर्लफ्रेंड रहीं अफशीन जहरा के साथ बसने की योजनाओं के बारे में बात कर चुके हैं.