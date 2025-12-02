  • Home>
  • निवेशकों के लिए गोल्डन चांस! अभी खरीदें ये शेयर 52% तक रिटर्न पक्का

निवेशकों के लिए गोल्डन चांस! अभी खरीदें ये शेयर 52% तक रिटर्न पक्का

अगर आप शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं तो बाथवेयर और सैनिटरीवेयर बाज़ार की एक बड़ी कंपनी सेरा सैनिटरीवेयर के शेयरों पर नज़र रखें.


By: Anshika thakur | Published: December 2, 2025 11:14:17 AM IST

Cera Sanitaryware - Photo Gallery
1/8

Cera Sanitaryware

एक्सपर्ट्स इस स्टॉक पर अपना भरोसा बनाए हुए हैं और इन्वेस्टर्स को इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं.

Cera Sanitaryware - Photo Gallery
2/8

Stock Recommendation

रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के Q2 रिजल्ट्स के बाद आनंद राठी ने अपना टारगेट जरूर कम कर दिया है, लेकिन Buy Rating दी है.

Cera Sanitaryware - Photo Gallery
3/8

Buy Rating

24 नवंबर को जारी अपनी रिसर्च रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने सेर सैनिटरीवियर स्टॉक को नया टारगेट देते हुए बाय रेटिंग दी है.

Stock Market - Photo Gallery
4/8

Analyst Report

अब अगले 12 महीनों के लिए इस स्टॉक का नया टारगेट प्राइस 8,443 रुपये तय किया गया है और एक्सपर्ट्स इसमें 52% की उछाल की उम्मीद कर रहे हैं.

Indian Stock market - Photo Gallery
5/8

Target Price

पिछले शुक्रवार को शेयर बाजार में कारोबार के दौरान सेरा के शेयर मामूली गिरावट के साथ 5535 रुपये के स्तर पर बंद हुए.

Indian Stock market - Photo Gallery
6/8

Stock Market Update

कंपनी का मार्केट कैप 8014.95 करोड़ रुपये है और इसका 52 हफ़्ते का हाई 8114.95 रुपये है, यह पिछले एक साल में 25% फिसला है.

Stock Market - Photo Gallery
7/8

Share Price Movement

पिछले पांच सालों में स्टॉक में 71 परसेंट से ज़्यादा की बढ़त हुई है और ब्रोकरेज की बाय रेटिंग का असर आने वाले दिनों में देखा जा सकता है.

Stock Market - Photo Gallery
8/8

Disclaimer

शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें.

Tags:
Analyst ReportBuy RatingCera SanitarywareStock RecommendationTarget Price
