सैलरी स्ट्रक्चर में ‘महाबदलाव’, नए लेबर लॉ से घटेगी इन-हैंड सैलरी, PF और ग्रैच्युटी में होगी बंपर बढ़ोतरी!

Salary Structure and New Labour Law: केंद्र सरकार द्वारा नए लेबर लॉ नोटिफाई किए जाने के बाद नौकरीपेशा लोगों के सैलरी स्ट्रक्चर में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है. जानकारी के मुताबिक, नए कानून के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को उनके कुल CTC (कॉस्ट-टू-कंपनी) का कम से कम 50 प्रतिशत रखना बेहद ही अनिवार्य हो जाएगा. इस नियम का सीधा असर कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (PF) और ग्रैच्युटी पर पड़ेगा, क्योंकि दोनों की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है. इसके अलावा बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी से PF और ग्रैच्युटी का योगदान भी बढ़ेगा, जिससे कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग्स पहले से और भी ज्यादा मज़बूत हो जाएगी.