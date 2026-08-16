Census 2027: भारत में कितने साल पर होती है जनगणना? क्या गलत जानकारी देने पर जेल हो सकती है? नोट करें पूरा नियम

Census 2027 India: भारत में 2027 में जनगणना होने वाली है, जिसके लिए तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं. गृह मंत्रालय ने 40 सवालों की एक लिस्ट जारी की है जो जनगणना अधिकारी हाउसहोल्ड शेड्यूल के तहत घरों से पूछेंगे. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि भारत में जनगणना कितने साल में होती है, अगर इसमें आप गलत जानकारी देते हैं तो क्या होता है और क्या इससे जेल हो सकती है.