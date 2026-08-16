Census 2027: भारत में कितने साल पर होती है जनगणना? क्या गलत जानकारी देने पर जेल हो सकती है? नोट करें पूरा नियम
Census 2027 India: भारत में 2027 में जनगणना होने वाली है, जिसके लिए तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं. गृह मंत्रालय ने 40 सवालों की एक लिस्ट जारी की है जो जनगणना अधिकारी हाउसहोल्ड शेड्यूल के तहत घरों से पूछेंगे. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि भारत में जनगणना कितने साल में होती है, अगर इसमें आप गलत जानकारी देते हैं तो क्या होता है और क्या इससे जेल हो सकती है.
भारत में कितने साल में होती है जनगणना?
भारत में आमतौर पर हर 10 साल में जनगणना होती है. इसका कानूनी आधार Census Act, 1948 है. 2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण तय समय पर नहीं हो सकी. अब यह 2027 में होने जा रही है.
Census 2027 में क्या होगा सवाल?
Census 2027 की प्रक्रिया में घरों और परिवारों से जुड़ी कई जानकारियां जुटाई जाएंगी. पहले चरण में हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग जनगणना के जरिए मकान और घरेलू सुविधाओं से संबंधित जानकारी दर्ज की जाएगी. इसके बाद आबादी से जुड़े आंकड़े जुटाए जाएंगे.
क्या जनगणना अधिकारी को जवाब देना जरूरी है?
जनगणना कानून में जिन सवालों का जवाब देना जरूरी है, उनका सही जवाब देना नागरिक की जिम्मेदारी है. Census Act की धारा 8 जनगणना अधिकारियों द्वारा मांगी गई जानकारी देने से संबंधित है. इसलिए अधिकारी के सवालों का जानबूझकर गलत जवाब देना या जानकारी छिपाना सामान्य बात नहीं मानी जाती.
जनगणना में गलत जानकारी देने पर क्या हो सकता है?
Census Act की धारा 11 में कुछ जनगणना संबंधी अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है. जानबूझकर गलत जानकारी देना, जरूरी जानकारी देने से इनकार करना या जनगणना के काम में बाधा डालना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है. अपराध की प्रकृति के आधार पर जुर्माना और अन्य दंड का प्रावधान है.
क्या जनगणना में गलत जवाब देने पर जेल हो सकती है?
हर छोटी या अनजाने में हुई गलती पर जेल नहीं होती. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गलत जानकारी जानबूझकर दी गई थी या नहीं. अगर किसी व्यक्ति को किसी सवाल का सही जवाब नहीं पता है, तो अनुमान लगाने या मनगढ़ंत जानकारी देने के बजाय अपनी सच्ची जानकारी दें.
जनगणना में ईमानदारी से जवाब देना ही सबसे सुरक्षित
मान लीजिए अधिकारी पूछता है कि आपका घर किस साल बना था और आपको सही साल याद नहीं है. ऐसी स्थिति में कोई गलत साल बताने के बजाय सही जानकारी नहीं है कहना बेहतर है. जानबूझकर तथ्य बदलने, जानकारी छिपाने और अनजाने में हुई गलती में फर्क होता है. इसलिए जनगणना 2027 के दौरान घबराने की जरूरत नहीं है, बस सवाल समझकर अपनी सही जानकारी दें.