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इन 6 कारणों से होती है कार के इंजन में ओवरहीटिंग की समस्या, सुरक्षित रखने के लिए जरूर अपनाएं ये उपाय

Engine Overheating: अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में कार में ब्लास्ट होने या आग लगने आदि के कई मामले सामने आते हैं. इसके पीछे वैसे तो कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा कार के इंजन में ओवरहीटिंग की समस्या के चलते होता है. इसलिए गर्मियों के दौरान आपको कार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए.

इंजन में ओवरहीटिंग की समस्या को नजरअंदाज करना कई तरीकों से नुकसानदायक हो सकता है. इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे कारणों के बारे में बताएंगे, जो कार के इंजन मे ओवरहीटिंग की समस्या का कारण बनते हैं. 


By: Kunal Mishra | Published: May 9, 2026 6:59:50 PM IST

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कूलेंट लेवल कम होना

अगर आप गर्मियों के दौरान कार ड्राइव कर रहे हैं तो ऐसे में कूलेंट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए. ऐसे में आपको कूलेंट को चेक कर लेना चाहिए. अगर कूलेंट का लेवल कम है तो ऐसे में आपको तुरंत उसकी जांच करानी चाहिए. इसे नजरअंदाज करने से इंजन ओवरहीटिंग हो सकती है.

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इंजन ऑयल में समस्या

अगर आपके इंजन ऑयल में किसी तरह की समस्या आ गई है तो संभव है कि इंजन ओवरहीटिंग कर सकता है. इंजन ओवरहीटिंग करने से आपकी कार के अन्य पार्ट्स भी खराब हो सकते हैं. इससे इंजन में गर्मी पैदा हो सकती है.

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ऑयल कैप ढीला होना

अगर आपकी कार में ऑयल कैप ठीक तरीके से नहीं लगाया गया है तो ऐसे में कई बार इंजन में भी ओवरहीटिंग हो सकती है. दरअसल, ऐसे में लुब्रिकेशन खराब होने लगता है, जिससे इंजन गर्म होने लगता है.

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टेंपरेचर सेंसर खराब होना

अगर आपकी कार में टेंपरचर सिस्टम खराब है तो ऐसे में आपकी कार का इंजन ओवरहीटिंग भी कर सकता है. अगर यह खराब है तो ऐसे में कई बार इंजन गर्म भी हो सकता है, जिससे ओवरहीटिंग होने लगती है.

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वॉटर पंप में समस्या

अगर कार के वॉटर पंप में किसी प्रकार की समस्या है तो ऐसे में आपको उसे जरूर चेक कराना चाहिए. वॉटर पंप खराब होने की स्थिति में कूलेंट में भी समस्या आ जाती है, जिससे कई बार इंजन ओवरहीटिंग करने लगता है.

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कूलेंट लीक होना

अगर आपका कूलेंट लीक होने लग रहा है तो ऐसे में संभव है कि कार की इंजन में भी ओवरहीटिंग की समस्या हो सकती है. कूलेंट कम होने पर इंजन का तापमान बढ़ने लगता है, जिससे इंजन ओवरहीट करने लगता है.

Tags:
Engine Overheating
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