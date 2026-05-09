इन 6 कारणों से होती है कार के इंजन में ओवरहीटिंग की समस्या, सुरक्षित रखने के लिए जरूर अपनाएं ये उपाय

Engine Overheating: अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में कार में ब्लास्ट होने या आग लगने आदि के कई मामले सामने आते हैं. इसके पीछे वैसे तो कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा कार के इंजन में ओवरहीटिंग की समस्या के चलते होता है. इसलिए गर्मियों के दौरान आपको कार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए.

इंजन में ओवरहीटिंग की समस्या को नजरअंदाज करना कई तरीकों से नुकसानदायक हो सकता है. इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे कारणों के बारे में बताएंगे, जो कार के इंजन मे ओवरहीटिंग की समस्या का कारण बनते हैं.