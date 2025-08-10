  • Home>
  • Gallery»
  • मर्दाना पावर में गिरावट के छुपे कारण और उन्हें ठीक करने के आसान घरेलू तरीके

मर्दाना पावर में गिरावट के छुपे कारण और उन्हें ठीक करने के आसान घरेलू तरीके

मर्दाना पावर में कमी एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या है, जिसका असर पुरुषों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अक्सर लोग इस गिरावट के असली कारणों को नहीं समझ पाते, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। इसके पीछे तनाव, गलत खानपान, असंतुलित लाइफस्टाइल, हार्मोनल बदलाव, नींद की कमी, और कुछ मेडिकल कारण हो सकते हैं, आइए जानतें हैं इनके बारें में..

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: August 10, 2025 23:54:23 IST
Follow us on
Google News
मर्दाना पावर में गिरावट के छुपे कारण और उन्हें ठीक करने के आसान घरेलू तरीके - Photo Gallery
1/7

तनाव और मानसिक दबाव

आधुनिक जीवनशैली में तनाव मर्दाना पावर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। लगातार तनाव से शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम करता है। इससे सेक्स ड्राइव कम हो जाती है और इरेक्शन में परेशानी होती है।

मर्दाना पावर में गिरावट के छुपे कारण और उन्हें ठीक करने के आसान घरेलू तरीके - Photo Gallery
2/7

गलत खानपान

असंतुलित और जंक फूड का सेवन मर्दाना ताकत को कमजोर करता है। शरीर को सही पोषण नहीं मिलने से हार्मोन प्रोडक्शन प्रभावित होता है। ज्यादा तला-भुना, चीनी और फैटी फूड से ब्लड फ्लो कम होता है और वजन बढ़ता है, जो सेक्स पावर को प्रभावित करता है।

मर्दाना पावर में गिरावट के छुपे कारण और उन्हें ठीक करने के आसान घरेलू तरीके - Photo Gallery
3/7

नींद की कमी

अपर्याप्त नींद मर्दाना ताकत घटाने का एक मुख्य कारण है। नींद के दौरान शरीर टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन बनाता है, जो मसल्स और यौन स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं।

मर्दाना पावर में गिरावट के छुपे कारण और उन्हें ठीक करने के आसान घरेलू तरीके - Photo Gallery
4/7

शारीरिक गतिविधि की कमी

बैठे-बैठे काम करने से मसल्स कमजोर होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन घटता है और हार्मोनल असंतुलन होता है। इससे मर्दाना ताकत पर नकारात्मक असर पड़ता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट चलना, दौड़ना या योग करना जरूरी है।

मर्दाना पावर में गिरावट के छुपे कारण और उन्हें ठीक करने के आसान घरेलू तरीके - Photo Gallery
5/7

अत्यधिक शराब और धूम्रपान

शराब और तंबाकू का अधिक सेवन रक्त संचार को प्रभावित करता है, जिससे इरेक्शन डिसफंक्शन और स्पर्म क्वालिटी कम हो जाती है। ये आदतें हार्मोन स्तर को भी खराब करती हैं।

मर्दाना पावर में गिरावट के छुपे कारण और उन्हें ठीक करने के आसान घरेलू तरीके - Photo Gallery
6/7

हार्मोनल असंतुलन

कुछ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना, थायरॉयड की समस्या, डायबिटीज जैसी बीमारियां मर्दाना ताकत घटाने का कारण बनती हैं।

मर्दाना पावर में गिरावट के छुपे कारण और उन्हें ठीक करने के आसान घरेलू तरीके - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

मर्दाना पावर में गिरावट के छुपे कारण और उन्हें ठीक करने के आसान घरेलू तरीके - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मर्दाना पावर में गिरावट के छुपे कारण और उन्हें ठीक करने के आसान घरेलू तरीके - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मर्दाना पावर में गिरावट के छुपे कारण और उन्हें ठीक करने के आसान घरेलू तरीके - Photo Gallery
मर्दाना पावर में गिरावट के छुपे कारण और उन्हें ठीक करने के आसान घरेलू तरीके - Photo Gallery
मर्दाना पावर में गिरावट के छुपे कारण और उन्हें ठीक करने के आसान घरेलू तरीके - Photo Gallery
मर्दाना पावर में गिरावट के छुपे कारण और उन्हें ठीक करने के आसान घरेलू तरीके - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?