मर्दाना पावर में गिरावट के छुपे कारण और उन्हें ठीक करने के आसान घरेलू तरीके

मर्दाना पावर में कमी एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या है, जिसका असर पुरुषों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अक्सर लोग इस गिरावट के असली कारणों को नहीं समझ पाते, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। इसके पीछे तनाव, गलत खानपान, असंतुलित लाइफस्टाइल, हार्मोनल बदलाव, नींद की कमी, और कुछ मेडिकल कारण हो सकते हैं, आइए जानतें हैं इनके बारें में..