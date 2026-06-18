जब काम के बदले कास्टिंग काउच का दिखा घिनौना चेहरा, मासूम एक्ट्रेस से की भद्दी डिमांड, हो जाएंगे हैरान

जैस्मिन भसीन

टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने कास्टिंग काउच एस्पीरियंस शेयर किया था. उन्होंने द हिमांशु मेहता शो में बताया था, 'मैं एक मीटिंग के लिए गई थीं, जहां एक आदमी ड्रिंक कर रहा था और मुझे ऑडिशन देने के लिए कह रहा था. हैरानी की बात ये थी कि कमरे में कोई नहीं था, कॉर्डिनेटर भी कमरे से चला गया था. ये देखकर जैस्मिन डर गईं. मैंने उस व्यक्ति से कहा कि ठीक है, सर मैं कल सीन तैयार करके वापस आती हूं. वो बोलने लगा कि नहीं तुम्हें अभी करके दिखाना होगा. मैंने उसके कहने पर भी ऑडिशन नहीं दिया, तो उसने मुझे बंद कर दिया और कुछ करपने की कोशिश कर रहा था. हालांकि मैं वहां से मौका पाकर भाग निकली.'