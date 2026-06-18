जब काम के बदले कास्टिंग काउच का दिखा घिनौना चेहरा, मासूम एक्ट्रेस से की भद्दी डिमांड, हो जाएंगे हैरान
Casting Couch Allegations: बीते दिनों टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया. संचिता के भाई ने खुलासा किया कि कास्टिंग एजेंट संचिता को परेशान कर रहे थे. वहीं संचिता की मौत के बाद टीवी एक्ट्रेस आंचल खुराना ने भी ग्लैमर इंडस्ट्री से नकाब उठाते हुए कहा कि टीवी इंडस्ट्री में अगर आप किसी के साथ नहीं सोते हैं, तो आपको रिप्लेस कर दिया जाता है. क्या आप जानते हैं कि इससे पहले कई एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच और कम्प्रोमाइज पर चुप्पी तोड़ी है, जिन्हें कास्टिंग काउच की हरकत का सामना करना पड़ा था.
दिव्यांका त्रिपाठी
दिव्यांका त्रिपाठी ने बॉलीवुड बबल से बातचीत करते हुए कास्टिंग काउच की हरकत के बारे में बताया था. उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था, जब उनके पास पैसे नहीं होते थे. उन्हें काम की तलाश थी. इसी बीच उनके पास एक ऑफर आया, जिसमें उनसे कहा गया कि उन्हें एक डायरेक्टर के साथ रहना होगा, जिसके बाद उन्हें बड़ा ब्रेक मिलेगा. वो ये सुनकर हैरान थीं लेकिन सामने से उस इंसान ने उनसे ऐसे बात की, जैसे ये बहुत आम बात है.
जैस्मिन भसीन
टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने कास्टिंग काउच एस्पीरियंस शेयर किया था. उन्होंने द हिमांशु मेहता शो में बताया था, 'मैं एक मीटिंग के लिए गई थीं, जहां एक आदमी ड्रिंक कर रहा था और मुझे ऑडिशन देने के लिए कह रहा था. हैरानी की बात ये थी कि कमरे में कोई नहीं था, कॉर्डिनेटर भी कमरे से चला गया था. ये देखकर जैस्मिन डर गईं. मैंने उस व्यक्ति से कहा कि ठीक है, सर मैं कल सीन तैयार करके वापस आती हूं. वो बोलने लगा कि नहीं तुम्हें अभी करके दिखाना होगा. मैंने उसके कहने पर भी ऑडिशन नहीं दिया, तो उसने मुझे बंद कर दिया और कुछ करपने की कोशिश कर रहा था. हालांकि मैं वहां से मौका पाकर भाग निकली.'
स्नेहा जैन
साथ निभाना साथ फेम एक्ट्रेस स्नेहा जैन ने ईटाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें एक साउथ फिल्म का ऑफर दिया गया था. वो डायरेक्टर व प्रोड्यूसर से मिलने के लिए हैदराबाद गईं, जहां उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने को कहा गया. उनसे कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उन्हें डायरेक्टर के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करना होगा. इस दौरान वो जो कुछ भी कहेंगे, वो एक्ट्रेस को करने के लिए कहा गया था.
मदालसा शर्मा
एक्ट्रेस मदालसा शर्मा ने ईटाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कास्टिंग काउच की सच्चाई का काला पर्दा उठाया था. उन्होंने बताया था कि जब वे 19 साल की थीं, तो उन्हें फिल्म की मीटिंग के सिलसिले में बुलाया था. इस दौरान डायरेक्टर ने उनसे बॉडी लैंग्वेज' और बिकिनी पहनने की क्वालिटी चेक करने के बहाने बिकिनी पहनने की मांग रखी थी. उन्होंने कहा कि उन्हें बिकिनी पहनने में दिक्कत नहीं थी लेकिन मीटिंग में ऐसी डिमांड से दिक्कत थी. वे इस बात से अनकंफर्टेबल होकर मीटिंग से बाहर निकल आईं.
बरखा सिंह
बरखा सिंह ने हॉटफ्लाई को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कास्टिंग काउच के साथ उनका एक डरावना एक्सपीरिएंस रहा है. उन्होंने बताया कि उन्हें साउथ के प्रोजेक्ट के लिए एक ईमेल मिला था. इसमें उस शख्स ने लिखा था कि इतने दिनों की शूटिंग होगी और वाइटल्स 36 होने चाहिए. इसमें आपको समझौता भी करना होगा.
लवीना टंडन
जोधा अकबर में रुकैया बेगम का किरदार निभाने वाली लवीना टंडन ने बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें साउथ की एक फिल्म के लिए रोल आया था. उन्होंने फिल्म के बजट के बारे में पूछा, तो डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म का रोल 5 लाख रुपये है. बाद में उसने शर्त रखी कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकती हो, तो फिल्म का रोल 7 लाख कर सकते हैं.