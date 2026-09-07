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Cars for Low Height: कम हाइट वालों के लिए बेस्ट हैं ये 5 कारें, बड़ा लेगरूम मिलने के साथ ही ड्राइविंग में भी होगी आसानी

Cars for Low Height: कार खरीदते समय आमतौर पर लोग इंजन, माइलेज, कीमत के साथ ही साथ फीचर्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं. लेकिन, ड्राइवर की लंबाई भी कार चुनने में अहम भूमिका निभाती है. खासकर अगर ड्राइवर की हाइट कम है तो ऐसी कार चुनना जरूरी हो जाता है, जिसमें सीट और स्टीयरिंग को अपनी सुविधा के हिसाब से सेट किया जा सके. 


By: Kunal Mishra | Published: September 7, 2026 7:25:34 PM IST

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Maruti Suzuki WagonR

Maruti Suzuki WagonR लंबे समय से भारतीय बाजार की लोकप्रिय हैचबैक बनी हुई है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका टॉल-बॉय डिजाइन है, जिसकी वजह से कार के अंदर बैठने और बाहर निकलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती. इसमें ड्राइवर को ऊंची सीटिंग पोजिशन मिलती है और सामने का व्यू भी अच्छा दिखाई देता है.

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Maruti Suzuki Ignis

Maruti Suzuki Ignis अपने compact dimensions और अलग डिजाइन के लिए जानी जाती रही है. इसकी सीटिंग पोजिशन सामान्य छोटी हैचबैक की तुलना में थोड़ी अपराइट है, जिससे ड्राइवर को आगे की सड़क देखने में आसानी हो सकती है. इस कार का रियर लेगरूम 890-650 mm के आसपास है. इसकी कीमत करीब 4.74 लाख से 8.16 लाख के बीच है.

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Tata Punch

Tata Punch उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है, जिन्हें छोटी कार के आकार के साथ SUV जैसा ऊंचा सीटिंग पोजिशन चाहिए. इसकी upright driving position ड्राइवर को आगे और आसपास की सड़क देखने में मदद करती है. 2026 Punch facelift की कीमत 5.59 लाख से लेकर 10.54 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.

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Renault Kwid

अगर आपका बजट कम है और आपको ज्यादातर शहर में चलाने के लिए छोटी कार चाहिए तो Renault Kwid एक विकल्प हो सकती है. इसमें आपको 184 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलने के साथ ही 279 लीटर का बूट स्पेस भी मिल जाता है.

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Hyundai Venue

अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप compact SUV में ज्यादा फीचर्स चाहते हैं तो Hyundai Venue को लिस्ट में शामिल किया जा सकता है. इसमें आपको एक अच्छा केबिन स्पेस और लेगरूम मिल जाता है.

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