कार वाइपर दे रहे ये 5 संकेत? तुरंत बदलें, वरना बारिश में हो सकता है बड़ा हादसा!
बारिश के मौसम में विंडशील्ड वाइपर की आवाज एक छोटी सी समस्या लग सकती है, लेकिन यह ऐसी अंदरूनी समस्याओं का संकेत हो सकती है जो साफ़ दिखने और गाड़ी चलाने की सुरक्षा पर असर डालती हैं. इसके कई आम कारण हो सकते हैं, जैसे ठीक से देखभाल न होना या सामान्य घिसाव. इन शुरुआती संकेतों को पहचानकर बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है और विंडशील्ड वाइपर की परफ़ॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सकता है.
Dirty Wipers
बारिश के समय वाइपर से आवाज आने की वजह अक्सर गंदी विंडशील्ड या वाइपर ब्लेड पर जमी गंदगी होती है जिससे चलने के दौरान घर्षण (friction) बढ़ जाता है.
Worn Blades
घिसे हुए या खराब वाइपर ब्लेड से चीं-चीं, खड़खड़ाहट या स्किपिंग की आवाज़ आ सकती है क्योंकि रबर अपना लचीलापन खो देता है और विंडशील्ड के साथ ठीक से संपर्क नहीं बना पाता.
Clean Regularly
शोर कम करने का सबसे आसान और असरदार तरीका अक्सर विंडशील्ड और वाइपर ब्लेड के रबर किनारे, दोनों को साफ करना होता है.
Bent Wiper Arm
मुड़ी हुई या गलत तरीके से लगाई गई वाइपर आर्म शीशे पर असमान दबाव डाल सकती है, जिससे वाइपिंग के दौरान कंपन और परेशान करने वाली आवाज़ें हो सकती हैं.
Dry Wiping
सूखी विंडशील्ड पर वाइपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूखे वाइपर चलाने से चीं-चीं की आवाज़ आ सकती है और ब्लेड जल्दी घिस सकते हैं.
Glass Residue
विंडशील्ड पर तेल, वैक्स, पॉलिश के अवशेष या सड़क की गंदगी की अदृश्य परत होने से भी शोर हो सकता है भले ही शीशा साफ दिखे.
Streaking Blades
अगर इस्तेमाल के बाद वाइपर लकीरें, पानी के निशान या धुंधले धब्बे छोड़ते हैं, तो यह अक्सर इस बात का संकेत होता है कि ब्लेड की जांच या उन्हें बदलने की जरूरत है.
Timely Replacement
एक्सपर्ट्स आमतौर पर हर 6-12 महीने में वाइपर ब्लेड बदलने की सलाह देते हैं या अगर आपको दरारें, सख्त रबर, खराब वाइपिंग परफॉर्मेंस या लगातार शोर दिखाई दे तो उससे पहले भी बदल सकते हैं.