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मानसून में कार में लग रही है जंग! अपनाएं ये 5 आसान टिप्स, आपकी कार कहेगी thank you!

Car Safety Tips In Monsoon: मानसून के मौसम में हर किसी को लॉन्ग ड्राइव पर जाना अच्छा लगता है. बारिश में गाड़ी चलाना काफी मजेदार होता है, लेकिन इससे पहले अपनी गाड़ी को तैयार रखना जरूरी है. याद रखें, बारिश कभी अकेली नहीं आती; यह अपने साथ गीली सड़कें, कीचड़ भरे रास्ते और लगातार ट्रैफिक जाम भी लेकर आती है. इसके अलावा, मानसून के मौसम में गाड़ी के छोटे-छोटे कोनों और दरारों में कीचड़, गंदगी और पानी जमा होने लगता है, जिससे अंततः जंग लग जाती है. मानसून के मौसम में कार को जंग लगने से बचाने के लिए यहां कुछ आसान टिप्स बताये गए हैं, जो आपकी मदद करेंगे:


By: Shivangi Shukla | Published: July 31, 2026 3:37:54 PM IST

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जंग लगने से बचाएं - Photo Gallery
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जंग लगने से बचाएं

इस मौसम में, बारिश या जलभराव वाली सड़कों के कारण आपकी कार का निचला हिस्सा ज्यादातर पानी के संपर्क में आ जाता है. अगर इस पर ध्यान न दिया जाए, तो इससे जंग लग सकती है और अंततः कार की बॉडी को गंभीर नुकसान हो सकता है. जंग रोधी कोटिंग इसे रोकने में काफी मददगार साबित हो सकती है. इसके अलावा दरवाज़ों के कब्ज़ों को चिकना रखने और उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए, मानसून के दौरान कार की देखभाल करते समय हिंज रिलीफ वैक्स का इस्तेमाल करना चाहिए.

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ब्रेक की जांच करें

बरसात के मौसम में सड़कें गीली और फिसलन भरी हो जाती हैं. ऐसी सड़कों पर कार के ब्रेक ही आपके रक्षक होते हैं. मानसून में आपको किसी भी अन्य मौसम की तुलना में एक सही ढंग से काम करने वाले ब्रेकिंग सिस्टम की सबसे अधिक आवश्यकता होती है. बरसात में लॉन्ग ड्राइव पर निकलने से पहले ब्रेक की जांच करवाना महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी तरह की खराबी या घिसे हुए पुर्जों का पता चल सके. यदि ब्रेक पैड घिस गए हैं, तो उन्हें बदलवा लें.

दृश्यता बढ़ाएँ - Photo Gallery
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दृश्यता बढ़ाएँ

बारिश में गाड़ी चलाते समय दृश्यता काफी कम हो जाती है, और कम दृश्यता हमेशा एक जोखिम होता है. इसलिए, मानसून शुरू होते ही, सुनिश्चित करें कि आपकी कार की हेडलाइट्स और टेललाइट्स सही ढंग से काम कर रही हों. यदि नहीं, तो उन्हें बदलवा लें ताकि आपको सड़क का बेहतर दृश्य मिल सके.

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बाहर से भी कार को साफ़ करें - Photo Gallery
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बाहर से भी कार को साफ़ करें

कार के बाहरी हिस्से को भी साफ करना महत्वपूर्ण है. आप इसे साफ करने और गंदगी व धूल हटाने के लिए माइक्रो-फाइबर कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं. विंडशील्ड को साफ करने के लिए, आप कार शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं और सुनिश्चित करें कि शीशे पर कोई दाग न हो और आप उसके आर-पार साफ देख सकें.

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कार की एसी की सफाई

आपकी कार का एयर कंडीशनर केबिन के अंदर नमी का स्तर कम करने में मदद करता है और विंडशील्ड व खिड़कियों को धुंधला होने से रोकता है. मानसून के मौसम में अत्यधिक नमी के कारण एयर कंडीशनिंग सिस्टम में फंगस पनप सकता है. इससे बचने के लिए, एसी डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करना अच्छा रहता है. एसी डक्ट के एयर पैसेज को साफ करने के लिए, आप एसी इवेपोरेटर क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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