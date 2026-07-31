मानसून में कार में लग रही है जंग! अपनाएं ये 5 आसान टिप्स, आपकी कार कहेगी thank you!

Car Safety Tips In Monsoon: मानसून के मौसम में हर किसी को लॉन्ग ड्राइव पर जाना अच्छा लगता है. बारिश में गाड़ी चलाना काफी मजेदार होता है, लेकिन इससे पहले अपनी गाड़ी को तैयार रखना जरूरी है. याद रखें, बारिश कभी अकेली नहीं आती; यह अपने साथ गीली सड़कें, कीचड़ भरे रास्ते और लगातार ट्रैफिक जाम भी लेकर आती है. इसके अलावा, मानसून के मौसम में गाड़ी के छोटे-छोटे कोनों और दरारों में कीचड़, गंदगी और पानी जमा होने लगता है, जिससे अंततः जंग लग जाती है. मानसून के मौसम में कार को जंग लगने से बचाने के लिए यहां कुछ आसान टिप्स बताये गए हैं, जो आपकी मदद करेंगे: