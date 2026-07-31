Car Problems in Monsoon: बारिश के दौरान इन तरीकों से पड़ सकता है कार के टायरों पर असर, बिलकुल न करें नजरअंदाज

Car Problems in Monsoon: मानसून का मौसम जहां, गर्मी से राहत लेकर आता है, कार और बाइक चलाने वाले लोगों के लिए कहीं न कहीं समस्या का सबब भी बनकर आता है. बारिश के दौरान अक्सर सड़कें गीली हो जाती हैं, कई जगह पानी भर जाता है और सड़कों पर कीचड़ और गड्ढे उभरने लगते हैं.