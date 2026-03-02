OLD Car Selling: कार बेचने जा रहे हैं तो पहले जान लें ये बातें, वरना हो जाएगी बड़ी मुसीबत

OLD Car Selling: पुरानी कार बेचना एक आसान काम लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं और सावधानियां शामिल होती हैं. अगर सही तरीके से कागजी काम पूरा न किया जाए, तो आगे चलकर जुर्माना, एक्सीडेंट की जिम्मेदारी या कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए कार बेचने से पहले हर जरूरी दस्तावेज और नियम को समझकर ही आगे बढ़ें.