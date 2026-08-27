Car Horn Rules: गाड़ी में उल्टी-सीधी आवाज निकालने वाले हॉर्न से रहें सावधान! पकड़े गए तो भरना पड़ सकता है भारी चालान

Car Horn Rules: आजकल कार को अलग लुक देने के साथ-साथ उसकी आवाज को भी अलग बनाने का चलन बढ़ गया है. कई लोग अपनी गाड़ी में कंपनी के ओरिजिनल हॉर्न की जगह तेज आवाज वाला, मल्टी-टोन, प्रेशर हॉर्न या ऐसी आवाज निकालने वाला हॉर्न लगवा लेते हैं, जिसकी आवाज दूर तक सुनाई देती है.