Car Tips: इन बातों का रखें ध्यान, कभी नहीं खराब होगा कार का इंजन

Car Tips: गाड़ी की परफॉर्मेंस, माइलेज और इंजन की लाइफ बढ़ाने के लिए सही तरीके से सर्विसिंग कराना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग केवल ऑयल बदलवाने को ही सर्विसिंग मान लेते हैं, लेकिन इंजन एक जटिल मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें कई पार्ट्स एक साथ काम करते हैं। अगर किसी भी हिस्से की देखभाल सही से न की जाए, तो इससे कार की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है.