Car Tips: इन बातों का रखें ध्यान, कभी नहीं खराब होगा कार का इंजन
Car Tips: गाड़ी की परफॉर्मेंस, माइलेज और इंजन की लाइफ बढ़ाने के लिए सही तरीके से सर्विसिंग कराना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग केवल ऑयल बदलवाने को ही सर्विसिंग मान लेते हैं, लेकिन इंजन एक जटिल मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें कई पार्ट्स एक साथ काम करते हैं। अगर किसी भी हिस्से की देखभाल सही से न की जाए, तो इससे कार की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है.
Engine Oil Level चेक करना
इंजन ऑयल लेवल अगर कम हो जाए तो इंजन का ल्युब्रिकेशन घटने लगता है. इससे घर्षण बढ़ता है और इंजन जल्दी गर्म होने लगता है. हर महीने या 1000-1500 किलोमीटर के बाद ऑयल लेवल चेक करें. अगर लेवल कम हो तो तुरंत ऑयल भरवाएं.
Engine Oil Quality पर ध्यान दें
केवल ऑयल का लेवल ही नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी भी मायने रखती है. पुराना या खराब ऑयल इंजन में कार्बन डिपॉजिट बढ़ा देता है, जिससे स्मूदनेस और परफॉर्मेंस घटती है. समय-समय पर ऑयल पूरी तरह बदलवाएं. कार निर्माता द्वारा सुझाए गए ऑयल ग्रेड का ही इस्तेमाल करें.
Oil Filter की नियमित जांच
ऑयल फिल्टर इंजन में अशुद्धियों और डस्ट को आने से रोकता है. अगर फिल्टर गंदा हो जाए, तो इंजन की लाइफ कम हो सकती है. हर सर्विस पर ऑयल फिल्टर चेंज करवाना बेहतर है. फिल्टर बदलते समय केवल genuine पार्ट्स का ही उपयोग करें.
Air Filter की सफाई या बदलना
गंदा एयर फिल्टर इंजन को सही मात्रा में हवा नहीं देता. इससे माइलेज घटता है और पिकअप धीमा हो जाता है. एयर फिल्टर को हर सर्विस पर चेक करें. यदि ज्यादा गंदा हो, तो इसे बदल दें.
Throttle Body Cleaning (थ्रॉटल क्लीनिंग)
थ्रॉटल बॉडी पर कार्बन जमने से इंजन की रेस्पॉन्स धीमी होती है और फ्यूल की बचत कम हो जाती है. सर्विसिंग के दौरान थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करवाएं. इससे स्मूद ड्राइविंग और बेहतर माइलेज मिलता है.
Spark Plugs की जांच और बदलना
स्पार्क प्लग इंजन में ईंधन की सही जलन सुनिश्चित करता है. अगर स्पार्क प्लग पुराने हो जाएं, तो इंजन मिस फायर कर सकता है और पिकअप घट सकता है. हर 20,000-30,000 किलोमीटर पर स्पार्क प्लग बदलें. सही गैप और क्वालिटी वाले प्लग ही इस्तेमाल करें.
Coolant और Radiator Maintenance
इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलेंट और रेडिएटर सही स्थिति में होना चाहिए. कम या गंदा कूलेंट इंजन ओवरहीट कर सकता है. कूलेंट लेवल हर महीने चेक करें. हर 2 साल में कूलेंट पूरी तरह बदलें.
Brake System और Tyres की जांच
ब्रेक और टायर्स की स्थिति कार की सुरक्षा और परफॉर्मेंस के लिए बेहद जरूरी है. कमजोर ब्रेक या खराब टायर ड्राइविंग को खतरनाक बना सकते हैं. ब्रेक पैड, डिस्क और टायर्स की हर सर्विस पर जांच करें. जरूरत पड़ने पर बदलवाएं.
Battery और Electrical System Maintenance
बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंजन स्टार्ट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए जरूरी हैं. कमजोर बैटरी से इंजन स्टार्ट में परेशानी हो सकती है. बैटरी टर्मिनल को साफ रखें. जरूरत पड़ने पर बैटरी बदलें.