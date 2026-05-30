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भीषण गर्मी में कार का Door Lock हुआ जाम? एक छोटी सी गलती बढ़ा सकती है मुसीबत

अगर गर्मियों में कार का दरवाजा अचानक जाम हो जाए, तो कुछ सेकंड की घबराहट जानलेवा साबित हो सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार अत्यधिक गर्मी, बिजली की खराबी और खराब रखरखाव के कारण कार के लॉकिंग सिस्टम फेल हो सकते हैं. जानें कि ऐसी आपात स्थिति में तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए और कार से सुरक्षित रूप से बाहर कैसे निकलना चाहिए.


By: Anshika thakur | Published: May 30, 2026 4:00:23 PM IST

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गर्मी के मौसम में कार का दरवाज़ा लॉक जाम हो गया - Photo Gallery
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अगर कोई कार अंदर से लॉक हो जाए, तो खतरा बढ़ जाता है.

अगर कोई कार अंदर से लॉक हो जाए, तो स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है. ऐसे पलों में, कई लोग घबरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी आपात स्थितियों में शांत रहना सबसे जरूरी है, ताकि सही फैसला लिया जा सके.

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सही जानकारी होने से जान बचाई जा सकती है.

यदि कोई ड्राइवर कार के आपातकालीन निकास और सुरक्षा प्रक्रियाओं से परिचित है, तो वह बिना घबराए सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकता है. ठीक इसी कारण से, अब हर कार मालिक के लिए बुनियादी सुरक्षा ज्ञान को अत्यंत आवश्यक माना जाता है.

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अगर दरवाजे का ताला जाम हो जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए?

अगर आपकी कार का दरवाज़ा अचानक लॉक होना बंद हो जाए, तो घबराने के बजाय, आपका पहला कदम शांत रहने की कोशिश करना होना चाहिए. अक्सर, इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम बस 'फ्रीज़' हो जाता है. ऐसी स्थिति में, आपको कार बंद कर देनी चाहिए और फिर उसे दोबारा अनलॉक करने की कोशिश करनी चाहिए.

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मैनुअल लॉक और इमरजेंसी लीवर का इस्तेमाल करें.

अगर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो मैनुअल लॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है. कई कारों में अंदर की तरफ एक इमरजेंसी अनलॉक लीवर भी होता है, जिसका इस्तेमाल दरवाज़ा खोलने के लिए किया जा सकता है.

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इन तरकीबों को आजमाकर देखें. जैसे कि कांच तोड़ना.

अक्सर, कार के दरवाज़ों में से सिर्फ़ एक का लॉक जाम हो जाता है. ऐसी स्थिति में, दूसरी तरफ़ का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करनी चाहिए. अगर यह कोशिश भी नाकाम रहती है, तो गाड़ी से बाहर निकलने के लिए खिड़की का शीशा तोड़ना ही आखिरी उपाय माना जाता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हर कार में एक इमरजेंसी हैमर या विंडो-ब्रेकर टूल ज़रूर होना चाहिए.

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गर्मी भी दरवाज़े का ताला जाम होने का एक कारण हो सकती है.

बहुत ज़्यादा गर्मी कार के दरवाज़े के लॉकिंग सिस्टम पर भी असर डाल सकती है. जो कारें लंबे समय तक सीधे धूप में खड़ी रहती हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और लॉक मैकेनिज्म ज़्यादा गर्म होकर जाम हो सकते हैं, जिससे लॉकिंग सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर सकता है.

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खराब रखरखाव समस्याओं को और भी बढ़ा सकता है.

पुराने लॉकिंग सिस्टम, जमा हुई धूल-मिट्टी और खराब रखरखाव भी दरवाजों के लॉक जाम होने के मुख्य कारण हो सकते हैं. इसलिए, दरवाजों और लॉकिंग सिस्टम की समय-समय पर सर्विस करवाना जरूरी माना जाता है.

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इन संकेतों को नजरअंदाज न करें.

अगर कार के लॉक खुलने या बंद होने में देरी हो रही है, या अगर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसकी तुरंत जाँच करवानी चाहिए. थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी किसी बड़ी आपात स्थिति में आपकी सुरक्षा के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है.

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