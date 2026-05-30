भीषण गर्मी में कार का Door Lock हुआ जाम? एक छोटी सी गलती बढ़ा सकती है मुसीबत

इन तरकीबों को आजमाकर देखें. जैसे कि कांच तोड़ना.

अक्सर, कार के दरवाज़ों में से सिर्फ़ एक का लॉक जाम हो जाता है. ऐसी स्थिति में, दूसरी तरफ़ का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करनी चाहिए. अगर यह कोशिश भी नाकाम रहती है, तो गाड़ी से बाहर निकलने के लिए खिड़की का शीशा तोड़ना ही आखिरी उपाय माना जाता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हर कार में एक इमरजेंसी हैमर या विंडो-ब्रेकर टूल ज़रूर होना चाहिए.