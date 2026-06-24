कार AC सर्विस में की ये गलती तो जेब होगी खाली! जानें साल में कितनी बार करानी चाहिए सर्विस
Car AC Service Interval: कार का AC गर्मी के मौसम में सफर को आरामदायक बनाता है, लेकिन इसका काम सिर्फ गाड़ी के अंदर की हवा को ठंडा करना ही नहीं है. यह अंदर की हवा को साफ रखने, नमी के लेवल को कंट्रोल करने और विंडशील्ड पर धुंध जमने से रोकने में भी मदद करता है. इसीलिए AC को कार के सबसे जरूरी सिस्टम में से एक माना जाता है.
Service Every 1–2 Years
ज्यादातर एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि कूलिंग की क्षमता बनाए रखने और अचानक खराब होने से बचाने के लिए हर 1-2 साल में अपनी कार के AC की जांच और सर्विसिंग करवानी चाहिए.
Annual Check for Heavy Users
अगर आप अक्सर लंबी दूरी तक गाड़ी चलाते हैं या गर्मियों में AC का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हर साल इसकी सर्विसिंग करवाना बेहतर विकल्प है.
Don't Ignore Weak Cooling
कूलिंग परफॉर्मेंस में कमी अक्सर पहला संकेत होती है कि आपके AC को ध्यान देने की जरूरत है. सर्विसिंग में देरी करने से बड़ी और महंगी समस्याएं हो सकती हैं.
Refrigerant Gas Naturally Decreases
हर साल कार के AC सिस्टम से थोड़ी मात्रा में रेफ्रिजरेंट कम हो सकता है. इसलिए अच्छी कूलिंग के लिए समय-समय पर जांच और रिचार्जिंग जरूरी है.
Replace the Cabin Air Filter
गंदा केबिन फिल्टर हवा के बहाव को रोकता है. कूलिंग की क्षमता कम करता है और कार के अंदर खराब गंध का कारण बन सकता है.
Watch for Warning Signs
खराब गंध, अजीब आवाजें, खिड़कियों पर धुंध जमना या वेंट से गर्म हवा आना इस बात का संकेत है कि आपके AC सिस्टम को तुरंत सर्विसिंग की जरूरत हो सकती है.
Avoid the Costly Mistake of Delaying Service
AC की छोटी-मोटी समस्याओं को नजरअंदाज करने से कंप्रेसर जैसे महंगे पार्ट्स खराब हो सकते हैं जिससे छोटी सी मरम्मत का काम बड़े खर्च में बदल सकता है.
A Full Service Is More Than Just Gas Refilling
सही AC सर्विसिंग में लीक की जांच, प्रेशर टेस्टिंग, कंडेंसर और इवेपोरेटर की सफाई, ड्रेन की जांच और फिल्टर बदलना शामिल है. न कि सिर्फ रेफ्रिजरेंट को टॉप-अप करना.