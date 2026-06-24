कार AC सर्विस में की ये गलती तो जेब होगी खाली! जानें साल में कितनी बार करानी चाहिए सर्विस

Car AC Service Interval: कार का AC गर्मी के मौसम में सफर को आरामदायक बनाता है, लेकिन इसका काम सिर्फ गाड़ी के अंदर की हवा को ठंडा करना ही नहीं है. यह अंदर की हवा को साफ रखने, नमी के लेवल को कंट्रोल करने और विंडशील्ड पर धुंध जमने से रोकने में भी मदद करता है. इसीलिए AC को कार के सबसे जरूरी सिस्टम में से एक माना जाता है.