Cannes 2026: आलिया भट्ट से लेकर हुमा कुरैशी तक, कान्स 2026 में रेड कार्पेट पर लगाया ग्लैमर का तड़का; देखें तस्वीरें

पूजा बत्रा

पूजा बत्रा ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में अपने खूबसूरत और स्टाइलिश लुक से सभी का ध्यान खींच लिया. वह चमकदार आईसी ब्लू गाउन में नजर आईं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं. पूजा ने अपने इस खास लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर कीं. उनका भारी कढ़ाई वाला आउटफिट बहुत शानदार दिख रहा था और फ्रेंच रिवेरा के ग्लैमरस माहौल के साथ पूरी तरह मेल खा रहा था.