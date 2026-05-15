Cannes 2026: आलिया भट्ट से लेकर हुमा कुरैशी तक, कान्स 2026 में रेड कार्पेट पर लगाया ग्लैमर का तड़का; देखें तस्वीरें
Cannes 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 का आगाज इस साल बेहद शानदार हुआ. इस फेस्टिवल में दुनियाभर के सितारों ने शिरकत की. 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल को लेकर भारत में भी काफी उत्साह देखने को मिला. इस कार्यक्रम का आयोजन 12 मई से शुरू हुआ था, जो 23 मई तक चलने वाला है. इस बार रेड कार्पेट पर कई सितारों में अपने ग्लैमर का तड़का लगाया.
आलिया भट्ट
आलिया भट्ट ने Cannes 2026 में अपने कई शानदार लुक्स से सबका ध्यान खींचा. इनमें तरुण तहिलियानी की डिजाइन की हुई आइवरी साडी से एक ऑफ शोल्डर गाउन शामिल था. उनके लुक्स में पारंपरिक भारतीय तत्वों और आधुनिक रेड कार्पेट स्टाइल का बेहतरीन मेल देखने को मिला, जिसकी फैशन जगत में खूब चर्चा हुई.
तारा सुतारिया
इस साल तारा सुतारिया ने भी कुछ ऐसा ही जलवा दिखाया. विंटेज ग्लैमर और सिनेमैटिक एलिगेंस से सजी इस अभिनेत्री ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में अपना डेब्यू किया. उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे किसी क्लासिक हॉलीवुड रोमांस फिल्म से सीधे बाहर निकलकर आ गई हों.
उर्वशी रौतेला
उर्वशी रौतेला ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के 79वें संस्करण में अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज कराई. 12 मई से 23 मई तक French Riviera में आयोजित इस महोत्सव में, एक बार फिर दुनिया भर के सिनेमा और फैशन जगत की कुछ सबसे बडी हस्तियां एक मंच पर इकट्ठा हुईं.
कल्याणी प्रियदर्शन
कल्याणी प्रियदर्शन ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के अपने अनुभव के कुछ खास पल सोशल मीडिया पर साझा किए. उन्होंने अपनी कस्टम-मेड ज्वेलरी और आउटफिट और अपने लुक के पीछे की मेहनत के बारे में भी बात की.
हुमा कुरैशी
हुमा कुरैशी ने भी कान्स 2026 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. जहां रेड कार्पेट पर बडे-बडे गाउन, लंबी-लंबी ट्रेन और इतनी ज्यादा चमक-दमक थी कि कैमरे भी चौंधिया जाएं, वहीं हुमा ने बिल्कुल अलग राह चुनी. उनका यह अंदाज बेहद शानदार रहा.
पूजा बत्रा
पूजा बत्रा ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में अपने खूबसूरत और स्टाइलिश लुक से सभी का ध्यान खींच लिया. वह चमकदार आईसी ब्लू गाउन में नजर आईं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं. पूजा ने अपने इस खास लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर कीं. उनका भारी कढ़ाई वाला आउटफिट बहुत शानदार दिख रहा था और फ्रेंच रिवेरा के ग्लैमरस माहौल के साथ पूरी तरह मेल खा रहा था.