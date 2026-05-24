Cannes 2026: ‘कजरारे गर्ल’ ऐश्वर्या का कातिलाना लुक आया सामने, व्हाइट ड्रेस में दिया बॉस लेडी लुक; लूटी महफिल
Aishwarya Rai Bachchan At Cannes 2026: कान फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन छाई हुई हैं. उनका व्हाइट ड्रेस में बॉसी लुक इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस ने कान्स 2026 के समापन समारोह में एक शानदार सफेद पैंटसूट पहनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. देखें तस्वीरें.
लुक से किया प्रभावित
ऐश्वर्या राय बच्चन ने कान फिल्म महोत्सव 2026 के समापन समारोह में अपने अनोखे पहनावे से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. Cannes में अपनी खास भव्यता को बरकरार रखते हुए, उन्होंने फेदर और लेस की कढ़ाई वाले सफेद पैंटसूट में एक बोल्ड फैशन स्टेटमेंट दिया.
चाइनीज डिजाइनर ने ड्रेस डिजाइन किया
अभिनेत्री ने रत्नों से सजे लैपल वाला स्टाइलिश ब्लेजर पहना था, जिसे पंखों वाले बोआ ने और आकर्षक बना दिया. उन्होंने इस लुक को खूबसूरत लेस और चमकदार डिटेलिंग वाले ट्राउजर के साथ पूरा किया. आपको बता दें कि यह खास आउटफिट चीनी डिजाइनर Cheney Chan ने डिजाइन किया था.
सिंपल लुक से खींचा ध्यान
ऐश्वर्या राय ने अपने ग्लैमरस लुक को बेहद सिंपल रखा. उन्होंने न्यूड लिपस्टिक, हल्की शेप वाली आइब्रो और काजल लगी आंखों के साथ अपना मेकअप पूरा किया.
हेयरस्टाइल काफी अलग था
उन्होंने अपने बाल खुले रखे थे, जिनमें घने और हल्के वेवी हेयरस्टाइल नजर आ रहे थे. उनका यह लुक उनके हमेशा वाले सीधे और बीच से पार्ट किए हुए हेयरस्टाइल से काफी अलग था.
कॉन्फिडेंस से लूटी महफिल
कान्स फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन का शानदार आउटफिट हर किसी का ध्यान खींच रहा था. उनके आत्मविश्वास और स्टाइल ने उनकी खूबसूरती को और भी खास बना दिया.
नीले ड्रेस में दिखाया अपना जलवा
यह कान्स 2026 में ऐश्वर्या राय बच्चन की दूसरी रेड कार्पेट उपस्थिति थी. इस साल अपनी पहली उपस्थिति में, उन्होंने भारतीय डिजाइनर अमित अग्रवाल द्वारा डिजाइन किए गए चमकदार नीले रंग के गाउन में सबको मंत्रमुग्ध कर दिया.
ड्रेस की खासियत
ऐश्वर्या राय की ड्रेस बॉडी-फिटेड आउटफिट मरमेड स्टाइल में था, जिसके साथ फर्श तक लंबा ऑर्गेंजा दुपट्टा कैरी किया गया था. हीरे और नीलम की ज्वेलरी ने उनके लुक को और भी शानदार बना दिया.