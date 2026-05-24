Cannes 2026: ‘कजरारे गर्ल’ ऐश्वर्या का कातिलाना लुक आया सामने, व्हाइट ड्रेस में दिया बॉस लेडी लुक; लूटी महफिल

Aishwarya Rai Bachchan At Cannes 2026: कान फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन छाई हुई हैं. उनका व्हाइट ड्रेस में बॉसी लुक इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस ने कान्स 2026 के समापन समारोह में एक शानदार सफेद पैंटसूट पहनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. देखें तस्वीरें.