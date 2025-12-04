  • Home>
  • महिलाएं सावधान! ये 5 लक्षण हो सकते हैं कैंसर की शुरुआत

महिलाएं सावधान! ये 5 लक्षण हो सकते हैं कैंसर की शुरुआत

दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक मानी जाने वाली कैंसर इन दिनों बहुत से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है. कैंसर आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ में भी देखा जा रहा है. कैंसर आपके शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता.


By: Anshika thakur | Published: December 4, 2025 5:07:17 PM IST

1/6

महिलाओं में कैंसर के लक्षण

महिलाओं में भी कैंसर के मामले दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं. इसलिए आज हम आपको महिलाओं में कैंसर के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

2/6

इरेगुलर पीरियड्स

अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं तो यह कैंसर का संकेत हो सकता है. इर्रेगुलर पीरियड्स, साथ ही पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लड फ्लो भी खतरनाक हो सकता है. अगर आप मेनोपॉज़ से गुज़र चुकी हैं और फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसे नज़रअंदाज़ न करें.

3/6

ब्रेस्ट में गांठ या सूजन

महिलाओं को ब्रेस्ट में गांठ या सूजन को गंभीरता से लेना चाहिए. यह ब्रेस्ट कैंसर का संकेत हो सकता है. गांठ के अलावा, कभी-कभी ब्रेस्ट के साइज़ और शेप में भी बदलाव देखा जाता है. ब्रेस्ट की स्किन का लाल होना या सिकुड़ना भी ब्रेस्ट कैंसर का संकेत हो सकता है.

4/6

अजीब दर्द या बेचैनी

अगर आपको बिना किसी वजह के शरीर में अजीब दर्द या कमज़ोरी महसूस हो, तो आपको कैंसर हो सकता है. बढ़ती थकान और पीठ, पेट या हड्डियों में दर्द लिवर या हड्डी के कैंसर का संकेत हो सकता है.

5/6

तेज़ी से वज़न कम होना

अगर आपका वज़न अचानक कम होने लगे, तो यह कैंसर का संकेत हो सकता है. अचानक वजन कम होना पैंक्रियाटिक, पेट या फेफड़ों के कैंसर का संकेत हो सकता है.

6/6

बहुत ज़्यादा खांसी

अगर आपको कई हफ़्तों तक लगातार खांसी रहती है या आपकी आवाज में बदलाव दिखता है, तो यह लंग कैंसर का संकेत हो सकता है.

