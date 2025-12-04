महिलाएं सावधान! ये 5 लक्षण हो सकते हैं कैंसर की शुरुआत

ब्रेस्ट में गांठ या सूजन

महिलाओं को ब्रेस्ट में गांठ या सूजन को गंभीरता से लेना चाहिए. यह ब्रेस्ट कैंसर का संकेत हो सकता है. गांठ के अलावा, कभी-कभी ब्रेस्ट के साइज़ और शेप में भी बदलाव देखा जाता है. ब्रेस्ट की स्किन का लाल होना या सिकुड़ना भी ब्रेस्ट कैंसर का संकेत हो सकता है.