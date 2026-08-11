Security Tips: क्या VPN आपके फोन को बना देता है Hack-Proof? क्या है हकीकत और सुरक्षा से जुड़े नियम
VPN Security Tips: फोन की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर लोगों को अक्सर चिंता रहती है कि उनका फोन सुरक्षित है भी या नहीं. इसी वजह से बहुत से लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते समय VPN यानी Virtual Private Network का इस्तेमाल करने लगे हैं. VPN को लेकर इंटरनेट पर कई तरह के दावे किए जाते हैं.
VPN आखिर क्या होता है?
VPN का पूरा नाम Virtual Private Network है. यह आपके डिवाइस और VPN सर्वर के बीच एक सुरक्षित कनेक्शन बनाने का काम करता है. जब आप VPN का इस्तेमाल करते हैं तो आपका इंटरनेट ट्रैफिक VPN सर्वर के जरिए गुजरता है. इसका एक फायदा यह है कि वेबसाइट या ऑनलाइन सेवा को आपका IP address सीधे दिखाई नहीं देता है.
क्या VPN फोन को Hack-Proof बना देता है?
देखा जाए तो VPN फोन को Hack-Proof नहीं बनाता है. यह नेटवर्क लेवल पर सुरक्षा और प्राइवेसी बढ़ाने में मदद करता है. अगर आपके फोन में पहले से कोई मैलवेयर मौजूद है या आप किसी फर्जी वेबसाइट पर अपनी बैंकिंग जानकारी डाल देते हैं, तो VPN उस समस्या को अपने आप ठीक नहीं करेगा.
IP Address को छिपाने में मददगार
VPN आपके IP address को वेबसाइटों से छिपाने में मदद कर सकता है. वेबसाइट को आपके बजाय VPN सर्वर का IP address दिखाई दे सकता है. हालांकि, इसे पूरी तरह गुमनाम रहने की गारंटी नहीं समझना चाहिए.
VPN किन चीजों से नहीं बचाता?
देखा जाए तो VPN आपको कई चीजों से नहीं बचाता है. यह Phishing Attack, मालवेयर और खतरनाक ऐप्स के साथ ही साथ कमजोर पासवर्ड और OTP या बैंकिंग जानकारी शेयर करने में VPN आपको नहीं बचाता है.
VPN इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखें?
VPN का इस्तेमाल करते हुआ आपको ध्यान रखना है कि भरोसेमंद VPN को ही चुनें. VPN डाउनलोड करने से पहले उसके डेवलपर, प्राइवेसी पॉलिसी और परमिशन के बारे में पता लगा लें. बिना जांचे किसी अनजान VPN ऐप को फोन में इंस्टॉल करना सही नहीं होता है.