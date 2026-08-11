Security Tips: क्या VPN आपके फोन को बना देता है Hack-Proof? क्या है हकीकत और सुरक्षा से जुड़े नियम

VPN आखिर क्या होता है?

VPN का पूरा नाम Virtual Private Network है. यह आपके डिवाइस और VPN सर्वर के बीच एक सुरक्षित कनेक्शन बनाने का काम करता है. जब आप VPN का इस्तेमाल करते हैं तो आपका इंटरनेट ट्रैफिक VPN सर्वर के जरिए गुजरता है. इसका एक फायदा यह है कि वेबसाइट या ऑनलाइन सेवा को आपका IP address सीधे दिखाई नहीं देता है.