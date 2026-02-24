Sleeping Hours: दोपहर में नींद आना आलस नहीं, हेल्थ वॉर्निंग! जानें किस विटामिन की कमी से हो रही ये दिक्कत

Sleeping Rules: क्या आप अक्सर पूरी रात सोने के बाद भी दोपहर तक थका हुआ, नींद में या बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं? आप अकेले नहीं हैं. आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में दोपहर की थकान एक आम शिकायत बन गई है. हालांकि काम के स्ट्रेस, उम्र या दिमागी थकान को दोष देना आसान है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली वजह एक साइलेंट न्यूट्रिशनल कमी हो सकती है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं, और वो है विटामिन D