Sleeping Hours: दोपहर में नींद आना आलस नहीं, हेल्थ वॉर्निंग! जानें किस विटामिन की कमी से हो रही ये दिक्कत
Sleeping Rules: क्या आप अक्सर पूरी रात सोने के बाद भी दोपहर तक थका हुआ, नींद में या बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं? आप अकेले नहीं हैं. आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में दोपहर की थकान एक आम शिकायत बन गई है. हालांकि काम के स्ट्रेस, उम्र या दिमागी थकान को दोष देना आसान है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली वजह एक साइलेंट न्यूट्रिशनल कमी हो सकती है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं, और वो है विटामिन D
किन लोगों को आती है दोपहर में नींद
दोपहर के बाद अचानक थकान, आलस और नींद आना हर उम्र के लोगों को परेशान कर रहा है. हैरानी की बात है कि ऐसा उन लोगों में भी होता है जो अच्छी नींद लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज़ करते हैं और बैलेंस्ड डाइट लेते हैं.
न करें नजरअंदाज
ज़्यादातर लोग इस समस्या को नज़रअंदाज़ कर देते हैं, यह मानकर कि यह रोज़ के स्ट्रेस या काम के बोझ का हिस्सा है. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि लगातार दोपहर की थकान विटामिन D की कमी का संकेत हो सकती है.
विटामिन D एनर्जी लेवल पर कैसे असर डालता है
डॉ. शोवना वैष्णवी के अनुसार, विटामिन D सिर्फ़ मज़बूत हड्डियों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि यह शरीर के एनर्जी लेवल को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है.
विटामिन D का लेवल कम होने पर क्या होता है
जब विटामिन D का लेवल कम हो जाता है, तो शरीर के सेल्स ठीक से काम नहीं कर पाते, जिससे दिन में अचानक थकान महसूस होती है. एक हेल्दी विटामिन D रेंज 20 से 50 ng/mL के बीच मानी जाती है, फिर भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस निशान से काफ़ी नीचे है.
विटामिन D की कमी आम बात
धूप से भरपूर देश होने के बावजूद, भारत में विटामिन D की कमी एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है. स्टडीज़ से पता चलता है कि शहरी इलाकों में 70 परसेंट से ज़्यादा लोगों में विटामिन D का लेवल कम है.
इस वजह से नहीं मिल रहा विटामिन D
विटामिन D के न मिलने की वजहों में दिन का ज़्यादातर समय घर के अंदर बिताना, एयर पॉल्यूशन की वजह से UV एक्सपोज़र कम होना, और धूप से बचने की बढ़ती आदत शामिल हैं.
कितना जरूरी है विटामिन D
विटामिन D शरीर की एनर्जी बनाने वाली यूनिट्स, माइटोकॉन्ड्रिया के ठीक से काम करने के लिए ज़रूरी है. जब यह प्रोसेस धीमा हो जाता है, तो एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे थकान होती है.