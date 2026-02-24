  • Home>
  • Gallery»
  • Sleeping Hours: दोपहर में नींद आना आलस नहीं, हेल्थ वॉर्निंग! जानें किस विटामिन की कमी से हो रही ये दिक्कत

Sleeping Hours: दोपहर में नींद आना आलस नहीं, हेल्थ वॉर्निंग! जानें किस विटामिन की कमी से हो रही ये दिक्कत

Sleeping Rules: क्या आप अक्सर पूरी रात सोने के बाद भी दोपहर तक थका हुआ, नींद में या बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं? आप अकेले नहीं हैं. आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में दोपहर की थकान एक आम शिकायत बन गई है. हालांकि काम के स्ट्रेस, उम्र या दिमागी थकान को दोष देना आसान है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली वजह एक साइलेंट न्यूट्रिशनल कमी हो सकती है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं, और वो है विटामिन D 


By: Heena Khan | Last Updated: February 24, 2026 11:59:37 AM IST

Follow us on
Google News
sleep problems - Photo Gallery
1/7

किन लोगों को आती है दोपहर में नींद

दोपहर के बाद अचानक थकान, आलस और नींद आना हर उम्र के लोगों को परेशान कर रहा है. हैरानी की बात है कि ऐसा उन लोगों में भी होता है जो अच्छी नींद लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज़ करते हैं और बैलेंस्ड डाइट लेते हैं.

You Might Be Interested In
sleep problems - Photo Gallery
2/7

न करें नजरअंदाज

ज़्यादातर लोग इस समस्या को नज़रअंदाज़ कर देते हैं, यह मानकर कि यह रोज़ के स्ट्रेस या काम के बोझ का हिस्सा है. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि लगातार दोपहर की थकान विटामिन D की कमी का संकेत हो सकती है.

sleep problems - Photo Gallery
3/7

विटामिन D एनर्जी लेवल पर कैसे असर डालता है

डॉ. शोवना वैष्णवी के अनुसार, विटामिन D सिर्फ़ मज़बूत हड्डियों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि यह शरीर के एनर्जी लेवल को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है.

You Might Be Interested In
sleep problems - Photo Gallery
4/7

विटामिन D का लेवल कम होने पर क्या होता है

जब विटामिन D का लेवल कम हो जाता है, तो शरीर के सेल्स ठीक से काम नहीं कर पाते, जिससे दिन में अचानक थकान महसूस होती है. एक हेल्दी विटामिन D रेंज 20 से 50 ng/mL के बीच मानी जाती है, फिर भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस निशान से काफ़ी नीचे है.

How long is it right to sleep - Photo Gallery
5/7

विटामिन D की कमी आम बात

धूप से भरपूर देश होने के बावजूद, भारत में विटामिन D की कमी एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है. स्टडीज़ से पता चलता है कि शहरी इलाकों में 70 परसेंट से ज़्यादा लोगों में विटामिन D का लेवल कम है.

Sleeping Hours: दोपहर में नींद आना आलस नहीं, हेल्थ वॉर्निंग! जानें किस विटामिन की कमी से हो रही ये दिक्कत - Photo Gallery
6/7

इस वजह से नहीं मिल रहा विटामिन D

विटामिन D के न मिलने की वजहों में दिन का ज़्यादातर समय घर के अंदर बिताना, एयर पॉल्यूशन की वजह से UV एक्सपोज़र कम होना, और धूप से बचने की बढ़ती आदत शामिल हैं.

You Might Be Interested In
sleep problems - Photo Gallery
7/7

कितना जरूरी है विटामिन D

विटामिन D शरीर की एनर्जी बनाने वाली यूनिट्स, माइटोकॉन्ड्रिया के ठीक से काम करने के लिए ज़रूरी है. जब यह प्रोसेस धीमा हो जाता है, तो एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे थकान होती है.

Tags:
health tipsSleepsleeping hours
Sleeping Hours: दोपहर में नींद आना आलस नहीं, हेल्थ वॉर्निंग! जानें किस विटामिन की कमी से हो रही ये दिक्कत - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sleeping Hours: दोपहर में नींद आना आलस नहीं, हेल्थ वॉर्निंग! जानें किस विटामिन की कमी से हो रही ये दिक्कत - Photo Gallery
Sleeping Hours: दोपहर में नींद आना आलस नहीं, हेल्थ वॉर्निंग! जानें किस विटामिन की कमी से हो रही ये दिक्कत - Photo Gallery
Sleeping Hours: दोपहर में नींद आना आलस नहीं, हेल्थ वॉर्निंग! जानें किस विटामिन की कमी से हो रही ये दिक्कत - Photo Gallery
Sleeping Hours: दोपहर में नींद आना आलस नहीं, हेल्थ वॉर्निंग! जानें किस विटामिन की कमी से हो रही ये दिक्कत - Photo Gallery