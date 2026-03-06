क्या आपको भी घर में पेंट कराने बाद होती है खांसी, आखिर क्या है इसकी वजह?

Paint Fumes Health Effects: नया पेंट हुआ कमरा ताजगी और बदलाव का एहसास देता है, लेकिन पेंट की तेज केमिकल जैसी गंध सिर्फ नएपन की निशानी नहीं है. इसमें मौजूद वोलेटाइल कार्बनिक यौगिक (VOC) सांस के जरिए शरीर में जा सकते हैं, जिससे खांसी, गले में खराश और सीने में जकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं.