ऑफिस में मैनेजर से भिड़ना सही या गलत? जानें क्या कहता है नया लेबर कोड

Insubordination Rules in India: ऑफिस में काम करते समय मैनेजर के फैसलों से असहमत होना असामान्य नहीं है. कई बार यह असहमति बहस का रूप ले लेती है और मामला एचआर तक पहुंच जाता है. ऐसे में कर्मचारियों को चिंता होती है कि कहीं उनकी नौकरी या प्रमोशन पर इसका असर न पड़े. हालांकि, भारतीय श्रम कानून और कॉर्पोरेट नियम इस स्थिति को संतुलित तरीके से देखते हैं.