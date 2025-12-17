Cameron Green IPL Salary Issue: भले ही 25.2 करोड़ में बिके कैमरून ग्रीन, मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़! आखिर क्यों और कौन सा नियम आ रहा आड़े, बाकी रकम किसे मिलेगी?

Cameron Green IPL Salary Issue: भले ही 25.2 करोड़ में बिके कैमरून ग्रीन, मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़! आखिर क्यों और कौन सा नियम आ रहा आड़े, बाकी रकम किसे मिलेगी?
Cameron Green IPL Salary Issue: IPL 2026 की नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने इतिहास रच दिया है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने ₹25 करोड़ से भी ज्यादा की बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया, जिससे वे इस सीजन के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नीलामी की यह पूरी रकम ग्रीन के खाते में नहीं जाएगी. आखिर ₹25.20 करोड़ की बोली के बाद भी उन्हें सिर्फ ₹18 करोड़ ही क्यों मिलेंगे? और उनकी सैलरी से कटने वाले ₹7.2 करोड़ कहाँ जाएंगे?
पूरी कहानी समझने के लिए आगे देखें…
कैमरन ग्रीन
ऑक्शन में लगी रिकॉर्ड बोली अबू धाबी में हो रही नीलामी में KKR ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को ₹25.20 करोड़ में खरीदा. भारी पर्स बैलेंस का फायदा उठाते हुए कोलकाता ने CSK को पछाड़कर ग्रीन को अपनी टीम में शामिल किया.
IPL 2026 की नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी
दिग्गजों को पीछे छोड़ा जहाँ डेवोन कॉनवे और जेक फ़्रेज़र-मैकगर्क जैसे खिलाड़ी अनसोल्ड रहे, वहीं ग्रीन के लिए होड़ मच गई. वे इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं.
क्या है ₹18 करोड़ का पेच?
BCCI के नए नियम के मुताबिक, विदेशी खिलाड़ियों की ऑक्शन सैलरी अधिकतम ₹18 करोड़ ही हो सकती है। इसी कारण ₹25.20 करोड़ की बोली के बावजूद ग्रीन को सिर्फ ₹18 करोड़ ही मिलेंगे.
₹7.2 करोड़ कहाँ जाएँगे?
ग्रीन की बोली के अतिरिक्त ₹7.2 करोड़ सीधे खिलाड़ी को नहीं मिलेंगे. यह पैसा BCCI के 'प्लेयर वेलफेयर फंड' में जमा होगा, जिसका इस्तेमाल खिलाड़ियों की भलाई के लिए किया जाएगा.
KKR को बजट में नहीं मिलेगी राहत
भले ही ग्रीन को ₹18 करोड़ मिलें, लेकिन KKR के पर्स से पूरे ₹25.20 करोड़ ही कटेंगे। इससे फ्रेंचाइजी को कोई वित्तीय फायदा नहीं होगा और उनके बजट पर पूरा असर पड़ेगा
कैमरन ग्रीन
मुंबई और RCB के बाद अब कोलकाता कैमरन ग्रीन के लिए KKR तीसरी IPL टीम होगी. इससे पहले वे मुंबई इंडियंस (2023) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (2024) की तरफ से अपना जलवा दिखा चुके हैं।.
ग्रीन का शानदार IPL करियर
26 साल के ग्रीन ने अब तक IPL में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. उन्होंने 29 मैचों में लगभग 700 रन बनाए हैं और 16 विकेट चटकाए हैं, जिससे वे टीम के लिए बड़े मैच विनर साबित होते हैं.