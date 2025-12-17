Cameron Green IPL Salary Issue: भले ही 25.2 करोड़ में बिके कैमरून ग्रीन, मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़! आखिर क्यों और कौन सा नियम आ रहा आड़े, बाकी रकम किसे मिलेगी?

Cameron Green IPL Salary Issue: IPL 2026 की नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने इतिहास रच दिया है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने ₹25 करोड़ से भी ज्यादा की बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया, जिससे वे इस सीजन के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नीलामी की यह पूरी रकम ग्रीन के खाते में नहीं जाएगी. आखिर ₹25.20 करोड़ की बोली के बाद भी उन्हें सिर्फ ₹18 करोड़ ही क्यों मिलेंगे? और उनकी सैलरी से कटने वाले ₹7.2 करोड़ कहाँ जाएंगे?

