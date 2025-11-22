9,591 करोड़ का बड़ा झटका! अमेरिकी कोर्ट ने बायजू रवींद्रन को क्यों दिया $1.07 बिलियन चुकाने का आदेश?

Byju’s Founder: बायजूस (Byju’s) के संस्थापक बायजू रवींद्रन को डेलावेयर बैंकरप्सी कोर्ट, अमेरिका से एक सबसे बड़ा झटका मिला है. दरअसल, कोर्ट ने बार-बार पेशी पर अनुपस्थित रहने और ज़रूरी दस्तावेज़ जमा नहीं करने की वजह से डॉलर 1.07 बिलियन यानी लगभग 9 हजार 591 करोड़ रुपये चुकाने का सख्त से सख्त आदेश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने रवींद्रन की अमेरिकी फाइनेंशियल यूनिट Byju’s Alpha को पैसों के गलत ट्रांजेक्शन और उन्हें छिपाने का भी पूरी तरह से ज़िम्मेदार ठहराया है.