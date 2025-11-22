9,591 करोड़ का बड़ा झटका! अमेरिकी कोर्ट ने बायजू रवींद्रन को क्यों दिया $1.07 बिलियन चुकाने का आदेश?
Byju’s Founder: बायजूस (Byju’s) के संस्थापक बायजू रवींद्रन को डेलावेयर बैंकरप्सी कोर्ट, अमेरिका से एक सबसे बड़ा झटका मिला है. दरअसल, कोर्ट ने बार-बार पेशी पर अनुपस्थित रहने और ज़रूरी दस्तावेज़ जमा नहीं करने की वजह से डॉलर 1.07 बिलियन यानी लगभग 9 हजार 591 करोड़ रुपये चुकाने का सख्त से सख्त आदेश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने रवींद्रन की अमेरिकी फाइनेंशियल यूनिट Byju’s Alpha को पैसों के गलत ट्रांजेक्शन और उन्हें छिपाने का भी पूरी तरह से ज़िम्मेदार ठहराया है.
आखिर क्या है पूरा मामला?
बायजूस के संस्थापक बायजू रवींद्रन को अमेरिकी बैंकरप्सी कोर्ट से एक बड़ा कानूनी झटका लगा है.
जुर्माने की कितनी है राशि?
कोर्ट ने उन्हें $1.07 बिलियन यानी लगभग 9 हजार 591 करोड़ रुपये चुकाने का सख्त से सख्त आदेश दिया है.
फैसला सुनाने वाली कोर्ट
यह फैसला डेलावेयर बैंकरप्सी कोर्ट के जज ब्रेंडन शैनन ने 20 नवंबर को सुनाया था.
फैसले का कारण
कोर्ट में कई बार पेशी पर अनुपस्थित रहने और ज़रूरी दस्तावेज़ जमा नहीं करने की वजह से कोर्ट ने उन्हें पैसे चुकाने का कड़ा आदेश दिया है.
जिम्मेदार इकाई
कोर्ट ने बायजूस की अमेरिकी फाइनेंशियल यूनिट Byju’s Alpha को पैसों के गलत ट्रांजेक्शन और उन्हें छिपाने के लिए भी पूरी तरह से ज़िम्मेदार ठहराया है.
Alpha का उद्देश्य
Byju’s Alpha को साल 2021 में $120 करोड़ का टर्म लोन जुटाने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के रूप में भी बनाया गया था.
विवादास्पद ट्रांजेक्शन
लेकिन यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब $55.3 करोड़ की एक बड़ी रकम इस यूनिट के ज़रिए ट्रांसफर की गई थी.
फंड का गंतव्य
दरअसल, यह सारा पैसा मियामी के एक हेज फंड Camshaft Capital को भेजा गया और फिर बाद में वहां से बायजूस की अन्य एंटिटीज को भी ट्रांसफर किया गया था.
रवींद्रन की भूमिका
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पाया कि इस लेन-देन को करने और छिपाने में बायजू रवींद्रन की भूमिका अहम और सबसे बड़ी रही है.
क्या है कोर्ट का आदेश?
रवींद्रन को Alpha फंड्स के पूरे अकाउंट्स, Camshaft Capital को भेजे गए पैसों समेत सभी लेन-देन की पूरी जानकारी देने का कोर्ट ने कोर्ट ने सख्त से सख्त आदेश दिया है.