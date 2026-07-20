सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद रहे हैं? पहले जान लें पुलिस की बताए ये जरूरी नियम, वरना कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे

Second Hand Mobile Phone: आज के समय में सेकेंड हैंड स्मार्टफोन खरीदना एक आम बात हो गई है. कम कीमत में महंगा फोन मिलने के लालच में लोग अक्सर बिना जांच-पड़ताल के डील कर लेते हैं. लेकिन यह जल्दबाजी आपको कानूनी पचड़े में फंसा सकती है. अगर खरीदा गया फोन चोरी का निकला या किसी अपराध में इस्तेमाल हुआ है, तो जांच एजेंसियां आपसे भी पूछताछ कर सकती हैं. ऐसे में पुलिस ने सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने और बेचने वालों के लिए कुछ जरूरी सलाह जारी की है, तो चलिए विस्तार से जानें की पुराना फोन खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.