इन कुछ तरीकों से जानें स्किनकेयर के Myths,कितनी है सच्चाई और कितना है झूठ
आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब और रील्स के जमाने में स्किनकेयर को लेकर इतनी जानकारियाँ मिलने लगी हैं कि हम अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं क्या सही है, क्या दिखावा। लोग खूबसूरत त्वचा पाने के लिए हर नुस्खा आजमाना चाहते हैं, लेकिन इसी चक्कर में कई झूठे स्किन मिथ फैल गए हैं। तो चलिए जानते है अविश्वसनीय त्वचा के मिथ के बारे में
ऑयली स्किन को मॉइश्चराइजर की जरूरत नहीं
यह एक बहुत आम लेकिन गलत सोच है। ऑयली स्किन में तेल ज्यादा बनता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे नमी नहीं चाहिए। जब हम मॉइश्चराइजर नहीं लगाते, तो स्किन और ज्यादा तेल बनाती है, जिससे मुंहासे बढ़ सकते हैं। सही प्रकार का हल्का, ऑयल-फ्री मॉइश्चराइजर न सिर्फ नमी देता है, बल्कि स्किन को संतुलन में भी रखता है। इसलिए चाहे त्वचा ऑयली हो या ड्राई, मॉइश्चराइजर जरूरी है।
ऑयली स्किन को मॉइश्चराइजर की जरूरत नहीं
यह एक बहुत आम लेकिन गलत सोच है। ऑयली स्किन में तेल ज्यादा बनता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे नमी नहीं चाहिए। जब हम मॉइश्चराइजर नहीं लगाते, तो स्किन और ज्यादा तेल बनाती है, जिससे मुंहासे बढ़ सकते हैं। सही प्रकार का हल्का, ऑयल-फ्री मॉइश्चराइजर न सिर्फ नमी देता है, बल्कि स्किन को संतुलन में भी रखता है। इसलिए चाहे त्वचा ऑयली हो या ड्राई, मॉइश्चराइजर जरूरी है।
पिंपल्स निचोड़ने से जल्दी ठीक होते हैं
पिंपल्स को नाखून या उंगलियों से दबाने की आदत बहुत लोगों में होती है। लेकिन ऐसा करने से बैक्टीरिया अंदर चला जाता है और स्किन पर दाग या घाव रह जाते हैं। इससे संक्रमण भी बढ़ सकता है। पिंपल्स का इलाज धीरे-धीरे सही उत्पादों और धैर्य से करना चाहिए। त्वचा को छेड़ना कभी भी समाधान नहीं होता, बल्कि समस्या को और बढ़ा देता है।
स्किन को ज्यादा से ज्यादा स्क्रब करे
यह सोच बहुत लोगों को होती है कि जितना ज्यादा स्क्रब करेंगे, उतनी गंदगी निकलेगी और त्वचा चमकेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जरूरत से ज्यादा स्क्रब करने से त्वचा की ऊपर की परत खराब हो जाती है। इससे स्किन ड्राई, लाल और संवेदनशील हो सकती है।
नींबू और बेसन का पेस्ट इस्तेमाल करे
घरेलू नुस्खों को हम अक्सर आंख बंद करके अपनाते हैं, जैसे नींबू लगाना या बेसन से रगड़ना। पर हर त्वचा एक जैसी नहीं होती। नींबू में तेज एसिड होता है जो कुछ लोगों की त्वचा में जलन, रैश या दाग पैदा कर सकता है। घरेलू उपाय अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूरी है और सबके लिए हर चीज़ सुरक्षित नहीं होती।
त्वचा साफ है तो स्किनकेयर की जरूरत नहीं
बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके चेहरे पर पिंपल्स या दाग-धब्बे नहीं हैं तो उन्हें किसी देखभाल की ज़रूरत नहीं। लेकिन स्किनकेयर सिर्फ समस्याओं के लिए नहीं, बल्कि उन्हें रोकने के लिए होती है। नहाने की तरह रोजाना की साफ-सफाई, मॉइश्चर और सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। त्वचा जितनी देखभाल पाएगी, उतनी देर तक स्वस्थ और चमकदार बनी रहेगी।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.