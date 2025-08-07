इन कुछ तरीकों से जानें स्किनकेयर के Myths,कितनी है सच्चाई और कितना है झूठ

ऑयली स्किन को मॉइश्चराइजर की जरूरत नहीं

यह एक बहुत आम लेकिन गलत सोच है। ऑयली स्किन में तेल ज्यादा बनता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे नमी नहीं चाहिए। जब हम मॉइश्चराइजर नहीं लगाते, तो स्किन और ज्यादा तेल बनाती है, जिससे मुंहासे बढ़ सकते हैं। सही प्रकार का हल्का, ऑयल-फ्री मॉइश्चराइजर न सिर्फ नमी देता है, बल्कि स्किन को संतुलन में भी रखता है। इसलिए चाहे त्वचा ऑयली हो या ड्राई, मॉइश्चराइजर जरूरी है।