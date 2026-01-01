  • Home>
  • Gallery»
  • हुरुन इंडिया रिच लिस्ट, भारतीय दिग्गजों की सफलता का ब्लूप्रिंट

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट, भारतीय दिग्गजों की सफलता का ब्लूप्रिंट

Hurun India List Reveals About The Success:  हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 यह बताती है कि सिर्फ पैसे ही नहीं आखिर भारत की आर्थिक शक्ति भी खास तौर से मायने रखती है. भारत के शीर्ष अरबपतियों ने केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि ऐसे संस्थान खड़े किए हैं जो देश की प्रगति से सबसे ज्यादा सालों से जुड़े हुए हैं. बुनियादी ढांचे से लेकर वैश्विक तकनीक तक, ये 7 स्तंभ दर्शाते हैं कि वास्तविक सफलता के असली आखिर असली मायने क्या होते हैं. 


By: DARSHNA DEEP | Published: January 1, 2026 5:36:16 PM IST

Follow us on
Google News
Mukesh Ambani - Photo Gallery
1/7

मुकेश अंबानी

उन्होंने बड़े पैमाने (Scale) और डिजिटल इकोसिस्टम (Digital Eco System) के एकीकरण को सफलता का पूरी तरह से मुख्य आधार बनाने पर काम किया है.

You Might Be Interested In
Gautam Adani - Photo Gallery
2/7

गौतम अडानी

उनकी सफलता यह दर्शाती है कि पोर्ट्स और पावर जैसे बुनियादी ढांचे (Infrastructure) राष्ट्र-निर्माण के साथ-साथ धन सृजन के सबसे मजबूत इंजन में से एक होते हैं.

Roshini Nadar Malhotra - Photo Gallery
3/7

रोशनी नादर मल्होत्रा

रोशनी नादर मल्होत्राने यह साबित किया है कि तकनीक-आधारित निरंतर नवाचार ही बाजार की अस्थिरता को मात देने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका में से एक होता है.

You Might Be Interested In
Cyrus S. Poonawalla - Photo Gallery
4/7

साइरस एस. पूनावाला

उनकी यात्रा हम सभी को ह बताती है कि वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं का बड़े पैमाने पर समाधान करना व्यावसायिक मूल्य और सामाजिक प्रभाव दोनों को पैदा करने का काम करती है.

Kumar Mangalm Birla - Photo Gallery
5/7

कुमार मंगलम बिरला

वे इस बात के प्रमाण हैं कि कैसे पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक मांगों के मुताबिक विकसित कर विरासत को कायम रखने में सबसे ज्यादा मदद भी करता है.

Jai Shree Ulal - Photo Gallery
6/7

जयश्री उल्लाल

उनका नेतृत्व यह बताता है कि इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और प्रदर्शन-संचालित विजन वैश्विक तकनीक के शिखर पर पहुंचने की कुंजी है.

You Might Be Interested In
Diverse Route - Photo Gallery
7/7

विविधतापूर्ण मार्ग

हुरुन सूची आखिरी में यह सिखाती है कि सफलता के लिए कोई एक निश्चित रास्ता नहीं है, बल्कि निरंतरता और रणनीतिक सोच पर चलने से हम अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं

Tags:
Gautam AdaniHurun ListKumar Manglam Birlamukesh ambanisuccess
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट, भारतीय दिग्गजों की सफलता का ब्लूप्रिंट - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट, भारतीय दिग्गजों की सफलता का ब्लूप्रिंट - Photo Gallery
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट, भारतीय दिग्गजों की सफलता का ब्लूप्रिंट - Photo Gallery
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट, भारतीय दिग्गजों की सफलता का ब्लूप्रिंट - Photo Gallery
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट, भारतीय दिग्गजों की सफलता का ब्लूप्रिंट - Photo Gallery