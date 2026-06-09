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मुकेश अंबानी का एंटीलिया या दुबई का बुर्ज खलीफा? जानिए दोनों में से कौन है सबसे महंगा और क्यों!

क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतें भी भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी के आशियाने ‘एंटीलिया’ के सामने फीकी पड़ जाती हैं? जब बात आलीशान बनावट और बेहिसाब खर्च की आती है, तो दुबई का बुर्ज खलीफा और मलेशिया का मर्डेका 118 भी इसके पीछे छूट जाते हैं. आखिर सिर्फ 27 मंजिला इस इमारत में ऐसा क्या खास है, जिसने इसे दुनिया का सबसे अनोखा और कीमती घर बना दिया? आइए, इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं.


By: Shivani Singh | Published: June 9, 2026 6:51:08 PM IST

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मुकेश अंबानी का एंटीलिया या दुबई का बुर्ज खलीफा? जानिए दोनों में से कौन है सबसे महंगा और क्यों! - Photo Gallery
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बुर्ज खलीफा और उसकी कीमत

दुबई, UAE में स्थित बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंचा है और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब इसके नाम है. इसका निर्माण 2004 में शुरू हुआ और 2009 में पूरा हुआ. पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1.5 बिलियन डॉलर थी, जो मौजूदा भारतीय मुद्रा में लगभग 14,330 करोड़ रुपये है. इसे जनवरी 2010 में आम जनता के लिए खोला गया था.

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मर्डेका 118: दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत का खर्च

'मर्डेका 118' दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है, जो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित है. इसकी कुल ऊंचाई 679 मीटर है. इसका निर्माण 2014 में शुरू हुआ और नवंबर 2023 तक चला. इस इमारत का औपचारिक उद्घाटन 10 जनवरी 2024 को मलेशिया के राजा ने किया था. इसके निर्माण में 5 बिलियन मलेशियन रिंगित का खर्च आया, जो लगभग 11,750 करोड़ रुपये के बराबर है.

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एंटीलिया की कीमत

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर 'एंटीलिया' को बनाने में 2 बिलियन डॉलर का भारी-भरकम निवेश किया गया. मौजूदा वैल्यूएशन के आधार पर, यह रकम लगभग 19,111 करोड़ रुपये होती है. सिर्फ़ 173 मीटर ऊंचा होने के कारण, यह घर बुर्ज खलीफा और मर्डेका 118 से काफी छोटा हो सकता है, फिर भी इसकी लागत उन दोनों गगनचुंबी इमारतों से कहीं ज़्यादा है.

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कब और कैसे खड़ा हुआ मुकेश अंबानी का यह महल?

इस आलीशान घर का निर्माण साल 2006 में शुरू हुआ था. दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स की देखरेख में इसका काम लगातार चार साल तक चला. साल 2010 तक यह सुपर-लक्जरी वर्टिकल महल पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था, जिसे देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं.

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4 लाख वर्ग फीट का आलीशान साम्राज्य

एंटीलिया को क्या खास बनाता है? मुकेश अंबानी का यह 27 मंज़िला घर लगभग 4,00,000 वर्ग फ़ीट के एक बेहद बड़े और आलीशान इलाके में फैला हुआ है. 173 मीटर ऊंचे इस वर्टिकल विला का हर एक फ्लोर अपने आप में अनोखा है और इसकी छतें आम इमारतों से काफी ऊंची हैं, जिससे यह 27 मंजिलें किसी 60 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लगती हैं.

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स्नो रूम से हेलीपैड तक

इस बेहद शानदार घर में सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं है. एंटीलिया के भीतर तीन हेलीपैड, 168 कारें एक साथ खड़ी करने की क्षमता वाला एक बड़ा मल्टी-लेवल गैराज, एक खूबसूरत हैंगिंग गार्डन, एक प्राइवेट सिनेमा थियेटर और आराम के लिए एक वर्ल्ड-क्लास स्पा है. इतना ही नहीं, मुंबई की गर्मी से बचने के लिए इस घर में एक खास 'स्नो रूम' (Snow Room) भी बनाया गया है, जहाँ कृत्रिम बर्फबारी का आनंद लिया जा सकता है.

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आधुनिक भारत का अजूबा

संक्षेप में कहें तो, बुर्ज खलीफा और मर्डेका 118 जैसी इमारतें कमर्शियल और टूरिज्म के मकसद से बनाई गई हैं, जहाँ हजारों लोग रह सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ, एंटीलिया एक सिंगल-फैमिली रेजिडेंस (निजी घर) है. एक निजी आवास के लिए ₹19,111 करोड़ का खर्च और ऐसी अकल्पनीय सुविधाएं ही एंटीलिया को दुनिया की सबसे अनोखी और बेशकीमती संपत्तियों में से एक बनाती हैं.

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