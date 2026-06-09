मुकेश अंबानी का एंटीलिया या दुबई का बुर्ज खलीफा? जानिए दोनों में से कौन है सबसे महंगा और क्यों!

क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतें भी भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी के आशियाने ‘एंटीलिया’ के सामने फीकी पड़ जाती हैं? जब बात आलीशान बनावट और बेहिसाब खर्च की आती है, तो दुबई का बुर्ज खलीफा और मलेशिया का मर्डेका 118 भी इसके पीछे छूट जाते हैं. आखिर सिर्फ 27 मंजिला इस इमारत में ऐसा क्या खास है, जिसने इसे दुनिया का सबसे अनोखा और कीमती घर बना दिया? आइए, इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं.