भूल भुलैया

भूल भुलैया हॉरर के साथ कॉमेडी का भी अच्छा मेल है. अक्षय कुमार और विद्या बालन की इस फिल्म में सिद्धार्थ और उसकी पत्नी अवनी अपने पुश्तैनी महल में रहने पहुंचते हैं. वहां भूत-प्रेत की चेतावनियों को नजरअंदाज करना उन्हें भारी पड़ता है, क्योंकि जल्द ही अवनी पर एक आत्मा का साया पड़ जाता है. इसके बाद सिद्धार्थ इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक साइकेट्रिस्ट की मदद लेता है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.