‘बुलबुल’ से ‘418’ तक, रात में अकेले देखने से पहले सौ बार सोचेंगे; OTT की ये 5 फिल्में हैं काफी डरावनी
Best Horror Movies: अगर ऑप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो ओटीटी पर मौजूद ये फिल्में जरूर देख सकते हैं. ये फिल्में काफी डरावनी बताई जाती हैं. इस लिस्ट में ‘बुलबुल’ और ‘418’ जैसी फिल्में शामिल हैं. जानिए उन फिल्मों के नाम.
418
साल 2026 में रिलीज हुई 418 एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन कीर्तन नादगौड़ा ने किया है. इसकी कहानी 2020 में कोरोना महामारी के शुरुआती दौर की है. फिल्म में मेडिकल स्टूडेंट विवेक एक ऐसे हॉस्टल के बंद कमरे का रहस्य जानने की कोशिश करता है, जिसके बाद कई डरावनी घटनाएं होती हैं. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
बुलबुल
2020 में रिलीज हुई बुलबुल एक पीरियड हॉरर फिल्म है, जिसे अन्विता दत्त ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म की कहानी 1880 के दशक के बंगाल की है. इसमें एक बाल वधू की कहानी दिखाई गई है, जो गांव में हुई रहस्यमयी मौतों के बाद एक रहस्यमयी महिला बन जाती है. फिल्म में तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी और राहुल बोस मुख्य भूमिका में हैं. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
1920
2008 में रिलीज हुई 1920 की सफलता के बाद मेकर्स ने इसके चार और पार्ट बनाए, लेकिन पहला पार्ट आज भी दर्शकों का पसंदीदा है. फिल्म की कहानी अर्जुन और लिसा की है, जो परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर पालमपुर चले जाते हैं. वहां एक पुराने घर में रहने के दौरान लिसा पर बुरी आत्मा का साया पड़ जाता है. अब अर्जुन उसे बचाने की कोशिश करता है. इसे आप प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
भूल भुलैया
भूल भुलैया हॉरर के साथ कॉमेडी का भी अच्छा मेल है. अक्षय कुमार और विद्या बालन की इस फिल्म में सिद्धार्थ और उसकी पत्नी अवनी अपने पुश्तैनी महल में रहने पहुंचते हैं. वहां भूत-प्रेत की चेतावनियों को नजरअंदाज करना उन्हें भारी पड़ता है, क्योंकि जल्द ही अवनी पर एक आत्मा का साया पड़ जाता है. इसके बाद सिद्धार्थ इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक साइकेट्रिस्ट की मदद लेता है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
रात
1992 में रिलीज हुई रात बॉलीवुड की चर्चित हॉरर फिल्मों में से एक है. रेवती की इस फिल्म में शर्मा परिवार नए घर में रहने पहुंचता है, जहां उन्हें अजीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं. जल्द ही उनकी बेटी मिनी पर किसी बुरी ताकत का साया पड़ जाता है, जिसके बाद परिवार पुजारी की मदद लेता है. इसे आप जी 5 और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.