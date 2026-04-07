11 अप्रैल को बुध का बड़ा बदलाव! मेष समेत 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, पैसों की होगी बारिश

Budh Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, हर एक ग्रह निश्चिन काल के बाद अपनी राशि परिवर्तन करते हैं. इस परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर देखने को मिलता है. किसी के लिए यह प्रभाव शुभ माना जाता है, तो कुछ को अशुभ परिणाम झेलने पड़ते हैं. ज्योतिष गणना के मुताबिक, 11 अप्रैल को ग्रहों के राजकुमार माने जाने वाले बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं.