  Car Under 4 Lakhs: नहीं है ज्यादा पैसा फिर भी खरीदना चाहते हैं कार, ये गाड़ियां करेंगी सपना साकार, कीमत 5 लाख से भी कम

Car Under 4 Lakhs: नहीं है ज्यादा पैसा फिर भी खरीदना चाहते हैं कार, ये गाड़ियां करेंगी सपना साकार, कीमत 5 लाख से भी कम

Car Under 4 Lakhs: हर परिवार का सपना होता है कि उसके पास अपनी एक कार हो, लेकिन कई बार बजट की वजह से लोग ये सपना पूरा नहीं कर पाते. आज बाजार में कुछ ऐसी कारें मौजूद हैं जिनकी कीमत 4 लाख रुपये के आसपास या उससे कम से शुरू होती है. ये कारें छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किफायती, भरोसेमंद और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छी मानी जाती हैं.


By: sanskritij jaipuria | Published: March 12, 2026 1:19:58 PM IST

Car Under 4 Lakhs: नहीं है ज्यादा पैसा फिर भी खरीदना चाहते हैं कार, ये गाड़ियां करेंगी सपना साकार, कीमत 5 लाख से भी कम - Photo Gallery
1/7

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो

कीमत: लगभग ₹3.50 लाख से शुरू
ये कार कम बजट में आने वाली फेमस कारों में से एक है. इसका डिजाइन थोड़ा SUV जैसा लगता है और इसमें अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. शहर में चलाने के लिए ये कार काफी आसान और किफायती मानी जाती है.

2/7

मारुति सुजुकी ऑल्टो K10

कीमत: लगभग ₹3.70 लाख से शुरू
ये भारत की सबसे फेमस छोटी कारों में से एक है. इसका माइलेज अच्छा माना जाता है और मेंटेनेंस भी कम खर्च में हो जाता है. इसी वजह से आम आदमी और छोटे परिवारों के बीच ये कार काफी पसंद की जाती है.

3/7

मारुति ऑल्टो टूर H1

कीमत: लगभग ₹4 लाख से शुरू
ये कार खास तौर पर कमर्शियल और फैमिली दोनों इस्तेमाल के लिए जानी जाती है. इसका इंजन भरोसेमंद है और माइलेज भी अच्छा मिलता है. मिडिल क्लास परिवारों के लिए ये एक व्यावहारिक ऑप्शन बन सकती है.

4/7

रेनॉल्ट क्विड

कीमत: लगभग ₹4.30 लाख से शुरू
ये कार अपने स्टाइलिश डिजाइन और अच्छे फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसका लुक थोड़ा SUV जैसा लगता है, जिससे ये छोटी कार होने के बावजूद आकर्षक दिखाई देती है. छोटे परिवारों के लिए ये कार अच्छा ऑप्शन मानी जाती है.

5/7

बजाज क्यूट (आरई60)

कीमत: लगभग ₹3.61 लाख
ये एक क्वाड्रिसाइकिल कैटेगरी की छोटी कार है जो खासतौर पर शहरों के लिए बनाई गई है. इसका साइज छोटा है और इसे चलाना आसान होता है. कम बजट में चार पहियों वाला ऑप्शन चाहने वालों के लिए ये उपयोगी साबित हो सकती है.

6/7

पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शन

इन कारों में पेट्रोल के साथ-साथ कुछ मॉडल में सीएनजी ऑप्शन भी मिल जाता है. सीएनजी वेरिएंट लेने से ईंधन खर्च कम हो सकता है, जिससे रोजाना यात्रा करने वालों को काफी बचत मिलती है.

7/7

मिडिल क्लास के लिए किफायती ऑप्शन

कम कीमत, कम मेंटेनेंस और अच्छा माइलेज होने की वजह से ये कारें छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए काफी बजट फ्रेंडली मानी जाती हैं. पहली बार कार खरीदने वालों के लिए भी ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं,

