Budget 2026 Facts: किसी ने किया बजट लीक तो किसी ने दिया इस्तीफा, जानें 8 अनसुनी बातें

Budget Facts 2026: एक बार फिर देश में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं. ये देश के लिए काफी गर्व की बात है कि कोई महिला नौंवी बार बजट पेश कर रही है. इसी बीच आइए आज आपको हम बजट से जुड़ी कुछ जरूरी बाते बताते हैं, फिर चाहे वो बजट लीक हो या वित्त मंत्री का इस्तीफा-