खास दिन की पहचान बनी साड़ी! 8 बजट, 8 स्टाइल! इस बार निर्मला सीतारमण की साड़ी में क्या होगा खास?

Nirmala Sitharman Sarees: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 9वीं बार यूनियन बजट पेश करने जा रही हैं. पूरे देश की नजरें सिर्फ इस बजट पर ही टिकी हुई हैं, और उम्मीद के लिए करोड़ों टैक्सपेयर्स उनके द्वारा बजट पढ़े जाने का इंतजार करेंगे. ये दिन ऐसा होगा जब उद्योग जगत, किसान, महिलाएं, युवा सभी की नजरें उन पर होंगी. लेकिन इन सबके बीच निर्मला सीतारमण की साड़ियां भी काफी चर्चाओं में रहीं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निर्मला सीतारमण की साड़ी पसंद देश की विविध कपड़ों की शैलियों को प्रदर्शित करती है, जो अक्सर सांस्कृतिक गौरव और नीतिगत फोकस को दर्शाती है. बजट के साथ साथ उनकी साड़ियां भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनती जा रही हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2019 से लेकर 2025 के बीच निर्मला सीतारमण ने एक से एक साड़ी पहनी हैं. एक बहार उनके ऑउटफिट पर नजर डाल लेते हैं.