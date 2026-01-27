  • Home>
  • Budget 2026 Expectations: क्या PF और ग्रेच्युटी पर लगेगा डबल टैक्स? बजट में क्या बदलेगा?

Budget 2026 Prediction: PF और ग्रेच्युटी को सबसे बड़ी रिटायरमेंट सेविंग्स माना जाता है. सालों की कड़ी मेहनत के बाद जब पैसा आखिरकार हाथ में आता है, तो टैक्स का डर सबसे ज़्यादा परेशान करता है. बजट से पहले सवाल यह है. क्या PF और ग्रेच्युटी पर डबल टैक्सेशन खत्म होगा?


By: Mohammad Nematullah | Published: January 27, 2026 9:40:37 PM IST

What are the rules regarding double taxation - Photo Gallery
1/6

डबल टैक्सेशन को लेकर क्या नियम हैं? (What are the rules regarding double taxation?)

नियमों के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी का PF, NPS या ग्रेच्युटी जैसे रिटायरमेंट फंड में एम्प्लॉयर का योगदान सालाना ₹7.5 लाख से ज़्यादा होता है, तो उस अतिरिक्त रकम पर उसी साल टैक्स लगता है. इसका मतलब है कि पैसा अभी मिला भी नहीं है और टैक्स पहले ही कट गया है.

5 years of service not completed - Photo Gallery
2/6

'5 साल की सर्विस पूरी नहीं' ('5 years of service not completed')

असली समस्या तब शुरू होती है जब वही कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने पर अपना PF निकालता है, और अगर उसने 5 साल की सर्विस पूरी नहीं की है या कुछ शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो उसी रकम पर दोबारा टैक्स काटा जाता है. इसीलिए इसे डबल टैक्सेशन कहा जा रहा है.

Why is the salaried class unhappy with double taxation - Photo Gallery
3/6

सैलरी पाने वाला वर्ग डबल टैक्सेशन से नाखुश क्यों है? (Why is the salaried class unhappy with double taxation?)

मध्यम वर्ग के कर्मचारी पहले से ही बढ़ती महंगाई होम लोन EMI बच्चों की पढ़ाई और मेडिकल खर्चों से जूझ रहे है. ऐसे में, उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स पर दो बार टैक्स लगाना उन्हें गलत लगता है. टैक्स एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जिस इनकम पर पहले ही टैक्स लग चुका है, उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगना चाहिए.

What are the expectations from Budget 2026 - Photo Gallery
4/6

बजट 2026 से क्या उम्मीदें हैं? (What are the expectations from Budget 2026?)

इस बार बजट से उम्मीद है कि सरकार पहले से टैक्स्ड रिटायरमेंट इनकम को निकालते समय टैक्स-फ्री कर देगी या डबल टैक्सेशन की संभावना को खत्म करने के लिए साफ नियम लाएगी. अगर ऐसा होता है, तो लाखों सैलरी पाने वाले लोगों को सीधा फायदा होगा.

Budget 2026 Expectations: क्या PF और ग्रेच्युटी पर लगेगा डबल टैक्स? बजट में क्या बदलेगा? - Photo Gallery
5/6

PF और ग्रेच्युटी पर डबल टैक्सेशन हटाने से क्या फायदा होगा? (What are the benefits of removing double taxation on PF and gratuity?)

सरकार का टैक्स कलेक्शन पहले से ही मजबूत है. इसलिए अगर इस साल के बजट 2026 में मध्यम वर्ग को राहत दी जाती है, तो लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा होगा, खर्च बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकती है.

What other expectations are there from Budget 2026 - Photo Gallery
6/6

बजट 2026 से और क्या उम्मीदें हैं? (What other expectations are there from Budget 2026?)

बजट से पहले पुराने टैक्स स्लैब में बदलाव, महिलाओं के लिए अलग से टैक्स राहत और होम लोन के ब्याज पर छूट बढ़ाने की भी मांगें हैं। हालांकि, PF और ग्रेच्युटी पर टैक्स का मुद्दा अहम है क्योंकि यह रिटायरमेंट की सुरक्षा से जुड़ा है.

