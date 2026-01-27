Budget 2026 Expectations: क्या PF और ग्रेच्युटी पर लगेगा डबल टैक्स? बजट में क्या बदलेगा?

सैलरी पाने वाला वर्ग डबल टैक्सेशन से नाखुश क्यों है? (Why is the salaried class unhappy with double taxation?)

मध्यम वर्ग के कर्मचारी पहले से ही बढ़ती महंगाई होम लोन EMI बच्चों की पढ़ाई और मेडिकल खर्चों से जूझ रहे है. ऐसे में, उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स पर दो बार टैक्स लगाना उन्हें गलत लगता है. टैक्स एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जिस इनकम पर पहले ही टैक्स लग चुका है, उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगना चाहिए.