BTS Comeback Confirmed: नए फुल-लेंथ एल्बम के साथ शानदार वापसी करेंगे BTS, यहां जानें- कब, कैसे और क्या होगा खास?

एक साथ आगे बढ़ना (Moving forward together)

BTS फैंस से वहीं मिलते हैं जहां वे हैं, और वे जैसे बन गए हैं, वैसे ही आगे बढ़ते है. 20 मार्च के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है, यह एक ऐसा पल होगा जिसे फैंस हमेशा याद रखेंगे.