BTS Comeback Confirmed: नए फुल-लेंथ एल्बम के साथ शानदार वापसी करेंगे BTS, यहां जानें- कब, कैसे और क्या होगा खास?
BTS Comeback: सालों के इंतज़ार के बाद BTS ने 20 मार्च 2026 को एक नए फुल-लेंथ एल्बम के साथ अपनी वापसी की घोषणा की है. जिससे दुनिया भर के फैंस में उत्साह और उत्सुकता फैल गई है.
एक बहुत ही पर्सनल एल्बम (A very personal album)
उनके पांचवें स्टूडियो एल्बम में 14 ट्रैक हैं, जिन्हें ईमानदारी, सोच-विचार और विकास के साथ बनाया गया है. हर सदस्य की आवाज एक गहरा इमोशनल छाप छोड़ती है, जो इसे साफ तौर पर BTS का एल्बम बनाती है.
फैंस सबसे पहले हाथ से लिखे खत (Fans first handwritten letter)
BTS ने ARMY को दिल से लिखे खत भेजे, जिसमें फैंस को इंतज़ार करने विश्वास करने और उनके साथ आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद दिया है. किसी भी ऑफिशियल घोषणा से पहले एक पर्सनल टच है.
वेवर्स ने दूरी कम की ( Weavers reduced the distance)
जिन फैंस को खत नहीं मिले है. उन्हें वेवर्स पर मिल गए जिससे BTS और दुनिया भर में लाखों समर्थकों के बीच एक करीबी रिश्ता बना रहा है.
इंस्टाग्राम रीसेट ने फैंस को छेड़ा (The Instagram reset has teased fans)
1 जनवरी की आधी रात को BTS ने अपना इंस्टाग्राम पूरी तरह से साफ कर दिया है. इस बोल्ड रीसेट ने तुरंत अटकलों तरह-तरह की थ्योरीज और टाइमलाइन पर उत्साह पैदा कर दिया है.
ग्लोबल टूर आने वाला है (The global tour is coming soon)
एल्बम के साथ BTS ने एक वर्ल्डवाइड टूर की पुष्टि की जिसकी पूरी जानकारी 14 जनवरी को आएगी. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि भारत इस लिस्ट में एक खास जगह होगी.
रीयूनियन और भावनाएं (Reunion and emotions)
यह वापसी सिर्फ संगीत नहीं है. यह एक साथ गाए जाने वाले गाने, आंसू, चमकती लाइट स्टिक्स, और खास, यादगार पल हैं जब ARMY BTS को स्टेज पर लाइव देखती है.
एक साथ आगे बढ़ना (Moving forward together)
BTS फैंस से वहीं मिलते हैं जहां वे हैं, और वे जैसे बन गए हैं, वैसे ही आगे बढ़ते है. 20 मार्च के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है, यह एक ऐसा पल होगा जिसे फैंस हमेशा याद रखेंगे.