दिल्लीवालों की हुई बल्ले-बल्ले BSNL ₹1 में बांट रहा नया SIM, रोजाना मिलेगा 2GB डेटा Jio और Airtel के ग्राहकों के उड़ गए होश

BSNL Delhi 4g Launch: BSNL ने दिल्ली में आखिरकार अपना 4G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है, लेकिन ये सर्विस सीधे कंपनी के अपने नेटवर्क से नहीं बल्कि एक पार्टनर नेटवर्क के जरिए दी जा रही है। इसे “4G-as-a-Service” मॉडल कहा जा रहा है, जिसके तहत BSNL SIM यूज करने वाले ग्राहक तुरंत हाई-स्पीड इंटरनेट और बेहतर कॉलिंग अनुभव पा सकते हैं। इसका फायदा यह है कि कंपनी अपने इंडिजिनस 4G नेटवर्क को बनाने में समय लेते हुए भी ग्राहकों को तुरंत सेवा दे सकती है।