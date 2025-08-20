दिल्लीवालों की हुई बल्ले-बल्ले BSNL ₹1 में बांट रहा नया SIM, रोजाना मिलेगा 2GB डेटा Jio और Airtel के ग्राहकों के उड़ गए होश
BSNL Delhi 4g Launch: BSNL ने दिल्ली में आखिरकार अपना 4G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है, लेकिन ये सर्विस सीधे कंपनी के अपने नेटवर्क से नहीं बल्कि एक पार्टनर नेटवर्क के जरिए दी जा रही है। इसे “4G-as-a-Service” मॉडल कहा जा रहा है, जिसके तहत BSNL SIM यूज करने वाले ग्राहक तुरंत हाई-स्पीड इंटरनेट और बेहतर कॉलिंग अनुभव पा सकते हैं। इसका फायदा यह है कि कंपनी अपने इंडिजिनस 4G नेटवर्क को बनाने में समय लेते हुए भी ग्राहकों को तुरंत सेवा दे सकती है।
दिल्ली में BSNL का 4G सॉफ्ट लॉन्च
BSNL ने दिल्ली में अपने 4G नेटवर्क का सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है। लेकिन खास बात यह है कि यह लॉन्च सीधे BSNL के अपने नेटवर्क पर नहीं, बल्कि एक पार्टनर नेटवर्क के जरिए किया गया है। ऐसा इसलिए ताकि कस्टमर्स को बिना इंतजार किए हाई-स्पीड कनेक्शन मिल सके। यह रणनीति BSNL को तुरंत मार्केट में कंपटीशन में खड़ा करने के लिए अपनाई गई है।
4G-as-a-Service मॉडल क्या है?
BSNL ने दिल्ली में 4G-as-a-Service मॉडल को अपनाया है। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने पार्टनर नेटवर्क का उपयोग करके BSNL SIM पर सीधे 4G कवरेज देना शुरू किया है। इससे ग्राहकों को लास्ट-माइल रेडियो कवरेज मिलेगा। यानी कि आपको अपने 4G स्मार्टफोन पर BSNL SIM डालते ही फुल-स्पीड इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा मिलने लगेगी।
क्यों चुना गया यह मॉडल?
BSNL फिलहाल देशभर में अपना 4G नेटवर्क इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बना रहा है। इसमें समय लग रहा है क्योंकि कंपनी खुद का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ग्राहकों को इंतजार कराना मुश्किल हो सकता था। इसलिए कंपनी ने पार्टनर नेटवर्क के जरिए तुरंत 4G देने का फैसला किया।
कैसे मिलेगा तुरंत 4G एक्सेस?
BSNL 4G सर्विस लेने का प्रोसेस बेहद आसान है, इसके लिए आपके पास 4G सपोर्टेड स्मार्टफोन होना चाहिए।BSNL का नया SIM खरीदना होगा और eKYC प्रक्रिया BSNL/MTNL कस्टमर सर्विस सेंटर या अधिकृत रिटेलर्स पर पूरी करनी होगी इसके आसान एक्टिवेशन के बाद SIM में तुरंत 4G नेटवर्क और वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिल जाएगी।
BSNL CMD का बयान
BSNL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ए. रॉबर्ट जे रवि ने कहा कि लोग दिल्ली में नए BSNL ग्राहक भरोसेमंद 4G का लाभ उठा सकते हैं। हम 4G-as-a-Service मॉडल के जरिए तुरंत शहरभर में कवरेज दे रहे हैं, जबकि अपना इंडिजिनस नेटवर्क भी बना रहे हैं।
₹1 SIM का Freedom Offer
दिल्ली लॉन्च के साथ ही BSNL ने ग्राहकों के लिए खास ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत मात्र ₹1 में नया SIM उपलब्ध होगा। इसे कंपनी ने ‘Freedom Offer’ नाम दिया है। यह ऑफर नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे लोग आसानी से BSNL से जुड़ सकें और 4G स्पीड का अनुभव कर सकें। यह ऑफर पूरे भारत में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक के लिए वैध है।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.