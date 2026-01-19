  • Home>
  • WWE छोड़ने का मन बना चुके थे ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर की एक सलाह ने पलट दी किस्मत

WWE छोड़ने का मन बना चुके थे ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर की एक सलाह ने पलट दी किस्मत

WWE Undertaker and Brock Lesnar Story: जब भी हम अंडरटेकर या ब्रॉक लेसनर के बारे में सोचते है. तो हमें WrestleMania 30 का वह मैच याद आता है. जहां ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को हराकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था. ब्रॉक लेसनर से हारने से पहले अंडरटेकर ने लगातार 21 मैच जीते थे. एक बार परेशान ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर के पास गए. ब्रॉक WWE छोड़ने की बात कर रहे थे. तब अंडरटेकर ने उन्हें कुछ दिल से सलाह दी.


By: Mohammad Nematullah | Published: January 19, 2026 5:21:31 PM IST

What kind of relationship do Brock Lesnar and The Undertaker have - Photo Gallery
1/6

ब्रॉक लेसनर-अंडरटेकर की रिश्ता कैसा? (What kind of relationship do Brock Lesnar and The Undertaker have?)

कई फैंस मानते है कि ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर असल ज़िंदगी में भी दुश्मन है. लेकिन ऐसा नहीं है. रिंग के बाहर वे अच्छे दोस्त है.

How would these two wrestlers look in the ring - Photo Gallery
2/6

ये दोनों रेसलर रिंग में कैसा लगता? (How would these two wrestlers look in the ring?)

ये दोनों रेसलर रिंग में अपने निडर अंदाज के लिए जाने जाते है. शायद ही कोई ऐसा WWE फैन होगा जो उनकी दुश्मनी के बारे में न जानता हो.

What did The Undertaker say - Photo Gallery
3/6

अंडरटेकर ने क्या कहा? (What did The Undertaker say?)

ट्रू जियोर्डी पॉडकास्ट पर बात करते हुए, अंडरटेकर ने कहा "एक बार ब्रॉक मेरे पास परेशान होकर आया है. वह WWE छोड़ने की बात कर रहा था. वह फुटबॉल में करियर बनाना चाहता था."

What did The Undertaker say then - Photo Gallery
4/6

फिर अंडरटेकर ने क्या कहा? (What did The Undertaker say then?)

अंडरटेकर ने आगे कहा, "मैंने ब्रॉक से कहा कि हर किसी को अपने सपनों का पीछा करना चाहिए. अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करेंगे, तो बाद में पछतावा होगा. मुझे नहीं पता कि ब्रॉक को मेरी सलाह कितनी पसंद आई."

When did Lesnar join WWE - Photo Gallery
5/6

लेसनर कब आए WWE (When did Lesnar join WWE?)

लेसनर कई सालों बाद 2012 में WWE में वापस आए है. वह आज भी WWE का हिस्सा है. ब्रॉक लेसनर पहले रेसलर है जिन्होंने WrestleMania में अंडरटेकर को हराया था. उनसे पहले किसी ने यह कारनामा नहीं किया था.

When will the two clash - Photo Gallery
6/6

कब भिड़ेंगे दोनों? (When will the two clash?)

यह अनाउंस किया गया है कि ब्रॉक लेसनर, रेसलमेनिया 39 में 7 फुट 3 इंच लंबे रेसलर ओमोस का सामना करेंगे. WWE ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी है. फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे है.

WWE छोड़ने का मन बना चुके थे ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर की एक सलाह ने पलट दी किस्मत - Photo Gallery

