WWE छोड़ने का मन बना चुके थे ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर की एक सलाह ने पलट दी किस्मत

WWE Undertaker and Brock Lesnar Story: जब भी हम अंडरटेकर या ब्रॉक लेसनर के बारे में सोचते है. तो हमें WrestleMania 30 का वह मैच याद आता है. जहां ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को हराकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था. ब्रॉक लेसनर से हारने से पहले अंडरटेकर ने लगातार 21 मैच जीते थे. एक बार परेशान ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर के पास गए. ब्रॉक WWE छोड़ने की बात कर रहे थे. तब अंडरटेकर ने उन्हें कुछ दिल से सलाह दी.