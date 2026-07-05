Bridal Bangles Design: सिर्फ ब्राइडल चूड़े काफी नहीं! ये 6 खूबसूरत कंगन शादी के दिन देंगे रॉयल लुक

Bridal Jewellery Design: शादी के फंक्शन के लिए दुल्हन के बैंगल्स खास तौर पर खास होते हैं. सिंपल, प्लेन लाल या मैचिंग रंग के बैंगल्स, साथ में कुछ आकर्षक और भारी डिज़ाइन वाले ब्रेसलेट या कड़े, पूरे सेट को खास बनाते हैं. अगर आप ब्राइडल बैंगल सेट प्लान कर रही हैं, तो इन यूनिक और ड्रामैटिक डिज़ाइन को ज़रूर देखें. ये आपके हाथों को न सिर्फ़ सिंपल बल्कि खास भी दिखाएंगी.