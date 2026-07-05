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Bridal Bangles Design: सिर्फ ब्राइडल चूड़े काफी नहीं! ये 6 खूबसूरत कंगन शादी के दिन देंगे रॉयल लुक

Bridal Jewellery Design: शादी के फंक्शन के लिए दुल्हन के बैंगल्स खास तौर पर खास होते हैं. सिंपल, प्लेन लाल या मैचिंग रंग के बैंगल्स, साथ में कुछ आकर्षक और भारी डिज़ाइन वाले ब्रेसलेट या कड़े, पूरे सेट को खास बनाते हैं. अगर आप ब्राइडल बैंगल सेट प्लान कर रही हैं, तो इन यूनिक और ड्रामैटिक डिज़ाइन को ज़रूर देखें. ये आपके हाथों को न सिर्फ़ सिंपल बल्कि खास भी दिखाएंगी.


By: Shristi S | Published: July 5, 2026 8:22:59 PM IST

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हैवी कुंदन कंगन - Photo Gallery
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हैवी कुंदन कंगन

हैवी कुंदन जड़े कंगन आपके हाथों की खूबसूरती बढ़ाएंगे. अगर आप अपने ब्राइडल लुक को हैवी और खास बनाना चाहती हैं, तो ये डिज़ाइन आकर्षक लगेंगे.

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बारीक काम वाले कंगन

त्यौहारों के मौकों पर दुल्हन के हाथ खूबसूरत लगते हैं. इन बारीक डिज़ाइन वाले कंगन को अपनी वैनिटी में जरूर रखें. ये ब्रेसलेट आपके ब्राइडल कलेक्शन में मैचिंग साड़ियों और लहंगों के साथ बहुत अच्छे लगेंगे.

पर्ल और कुंदन सेट कंगन - Photo Gallery
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पर्ल और कुंदन सेट कंगन

ये खूबसूरत पर्ल और कुंदन कंगन किसी भी प्लेन रंग के बैंगल्स के साथ बहुत अच्छे लगेंगे. इन्हें लाल, पीले, हरे या नीले जैसे किसी भी रंग के साथ मैच किया जा सकता है.

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हैवी स्टोन कंगन

अगर आप हैवी ब्राइडल कंगन सेट खरीद रही हैं, तो इसे अपने लहंगे की एम्ब्रॉयडरी से मैच करता हुआ जेम और कुंदन कंगन के साथ पहनने के बारे में सोचें. ये बहुत अच्छे लगेंगे.

मीनाकारी ब्रेसलेट - Photo Gallery
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मीनाकारी कंगन

नई-नवेली दुल्हन पर लाल और हरे मीनाकारी कंगन बहुत अच्छे लगते हैं. अगर आप ब्राइडल बैंगल सेट खरीद रही हैं, तो इन्हें अपने पास जरूर रखें.

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टेंपल ज्वेलरी डिज़ाइन कंगन

यह गोल्डन टेंपल डिज़ाइन ब्रेसलेट और बैंगल सेट बहुत अच्छा लगता है. आप इसे लाल या मैरून बैंगल्स के साथ भी पहन सकती हैं.

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