ब्रेट ली दुबई क्यों जा बसे? ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज गेंदबाज के फैसले की असली वजह आई सामने

Australian cricketer Brett Lee: जब कोई क्रिकेट लेजेंड अपना देश बदलता है, तो फैंस बहुत उदास होता है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली अब यूनाइटेड अरब अमीरात में बस गए हैं. और अब इसे अपनी जिंदगी का एक रोमांचक नया चैप्टर बता रहे है. इस कदम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. इतने सारे ग्लोबल स्टार्स दुबई को अपना परमानेंट घर क्यों चुन रहे हैं? ब्रेट ली ने बताया की दुबई क्यों बस गए.