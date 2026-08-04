  • Home>
  • Gallery»
  • Breakup Bollywood Songs: धोखा मिला है या फिर अकेले हो? इन ब्रेकअप गानों में मिलेगा अपने दर्द का जवाब; दिल टूटे आशिक के लिए परफेक्ट बॉलीवुड प्लेलिस्ट

Breakup Bollywood Songs: धोखा मिला है या फिर अकेले हो? इन ब्रेकअप गानों में मिलेगा अपने दर्द का जवाब; दिल टूटे आशिक के लिए परफेक्ट बॉलीवुड प्लेलिस्ट

Breakup Bollywood Songs: बॉलीवुड के ब्रेकअप गाने दिल टूटने, अधूरी मोहब्बत और बिछड़ने के दर्द को बयां करते हैं. इन गानों का इमोशनल म्यूजिक और खूबसूरत लिरिक्स लोगों के दिल को छू जाते हैं. चाहे प्यार में धोखा मिला हो या किसी खास इंसान से दूरी बन गई हो, ये गाने हर एहसास को आवाज देते हैं. बॉलीवुड में कई ऐसे यादगार ब्रेकअप सॉन्ग हैं, जिन्हें सुनकर लोग अपने पुराने पलों को याद करते हैं.


By: Preeti Rajput | Published: August 4, 2026 10:55:41 AM IST

Follow us on
Google News
Breakup Bollywood Songs: धोखा मिला है या फिर अकेले हो? इन ब्रेकअप गानों में मिलेगा अपने दर्द का जवाब; दिल टूटे आशिक के लिए परफेक्ट बॉलीवुड प्लेलिस्ट - Photo Gallery
1/6

अगर तुम साथ हो

किसी से इतना जुड़ने के बाद, अकेले फिर से खुश रहना सीखना एक चैलेंज हो सकता है. इस गाने के लिरिक्स उन्हीं फीलिंग्स से मिलते-जुलते हैं.

You Might Be Interested In
Breakup Bollywood Songs: धोखा मिला है या फिर अकेले हो? इन ब्रेकअप गानों में मिलेगा अपने दर्द का जवाब; दिल टूटे आशिक के लिए परफेक्ट बॉलीवुड प्लेलिस्ट - Photo Gallery
2/6

फिर भी तुमको चाहूंगी

ये गाना आपकी फीलिंग्स को जाहिर करता है. ये गाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है.

Breakup Bollywood Songs: धोखा मिला है या फिर अकेले हो? इन ब्रेकअप गानों में मिलेगा अपने दर्द का जवाब; दिल टूटे आशिक के लिए परफेक्ट बॉलीवुड प्लेलिस्ट - Photo Gallery
3/6

माना के हम यार नहीं

आप एक-दूसरे से मिलेंगे और भूला हुआ रोमांस फिर से जाग उठेगा. यह गाना ऐसी मुलाकातों का सार बताता है.

You Might Be Interested In
Breakup Bollywood Songs: धोखा मिला है या फिर अकेले हो? इन ब्रेकअप गानों में मिलेगा अपने दर्द का जवाब; दिल टूटे आशिक के लिए परफेक्ट बॉलीवुड प्लेलिस्ट - Photo Gallery
4/6

चन्ना मेरेया

यह गाना आपके दिल टूटने पर भी काफी ज्यादा असर डालता है. ये गाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद है.

Breakup Bollywood Songs: धोखा मिला है या फिर अकेले हो? इन ब्रेकअप गानों में मिलेगा अपने दर्द का जवाब; दिल टूटे आशिक के लिए परफेक्ट बॉलीवुड प्लेलिस्ट - Photo Gallery
5/6

मैं रहूं या ना रहूं

इमरान हाशमी का यह गाना हम सभी को काफी पसंद है. यह किसी से प्यार को लेकर चाहे वह आपसे प्यार करें या नहीं करें.

You Might Be Interested In
Breakup Bollywood Songs: धोखा मिला है या फिर अकेले हो? इन ब्रेकअप गानों में मिलेगा अपने दर्द का जवाब; दिल टूटे आशिक के लिए परफेक्ट बॉलीवुड प्लेलिस्ट - Photo Gallery
6/6

बुल्लेया

फिल्म सुल्तान का ये गाना काफी बेहतरीन है. ये आपको उसकी याद दिलाता है जिसके लिए आपके सबकुछ छोड़ दिया हो.

Tags:
Agar Tum Saath HoBreakup Bollywood SongsMana Ke Hum Yaar Nahi
Breakup Bollywood Songs: धोखा मिला है या फिर अकेले हो? इन ब्रेकअप गानों में मिलेगा अपने दर्द का जवाब; दिल टूटे आशिक के लिए परफेक्ट बॉलीवुड प्लेलिस्ट - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Breakup Bollywood Songs: धोखा मिला है या फिर अकेले हो? इन ब्रेकअप गानों में मिलेगा अपने दर्द का जवाब; दिल टूटे आशिक के लिए परफेक्ट बॉलीवुड प्लेलिस्ट - Photo Gallery
Breakup Bollywood Songs: धोखा मिला है या फिर अकेले हो? इन ब्रेकअप गानों में मिलेगा अपने दर्द का जवाब; दिल टूटे आशिक के लिए परफेक्ट बॉलीवुड प्लेलिस्ट - Photo Gallery
Breakup Bollywood Songs: धोखा मिला है या फिर अकेले हो? इन ब्रेकअप गानों में मिलेगा अपने दर्द का जवाब; दिल टूटे आशिक के लिए परफेक्ट बॉलीवुड प्लेलिस्ट - Photo Gallery
Breakup Bollywood Songs: धोखा मिला है या फिर अकेले हो? इन ब्रेकअप गानों में मिलेगा अपने दर्द का जवाब; दिल टूटे आशिक के लिए परफेक्ट बॉलीवुड प्लेलिस्ट - Photo Gallery