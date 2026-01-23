एक जैसा प्लॉट, सुपरहिट स्टार कास्ट..एक-दूसरे से मिलती जुलती निकली Border 2 और Dhurandhar; समानताएं देख चौंक जाएंगे आप!

Border 2 vs Dhurandhar Comparison: सनी देओल स्टारर वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर 2’ आज 23 जनवरी 2025, को बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म सिनेमाघरों में आते ही चर्चा में आ गई है. फिल्म में सनी देओल का दमदार रोल औऱ वरुण धवन की इंटेंस परफॉर्मेंस लोगों को काफी पसंद आ रही है. वहीं दिलजीत दोसांझ हर सीन में अपने जादू से दर्शकों दिल जीतते नजर आ रहे हैं. बॉर्डर 2 से पहले बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर धमाल मचा रही थी. फिल्म का कलेक्शन अभी तक रुका नहीं है. धुरंधर का क्रेज अभी थमा नहीं था कि बॉर्डर 2 रिलीज हो गई हैं. दोनों ही फिल्मों में देशभक्ति, इंडिया-पाकिस्तान टेंशन और हाई-स्टेक ऑपरेशंस को फोकस किया. वहीं कहानी, प्लॉच और कास्टिंग में भी काफी समानताएं देखने को मिल रही हैं.