एक जैसा प्लॉट, सुपरहिट स्टार कास्ट..एक-दूसरे से मिलती जुलती निकली Border 2 और Dhurandhar; समानताएं देख चौंक जाएंगे आप!
Border 2 vs Dhurandhar Comparison: सनी देओल स्टारर वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर 2’ आज 23 जनवरी 2025, को बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म सिनेमाघरों में आते ही चर्चा में आ गई है. फिल्म में सनी देओल का दमदार रोल औऱ वरुण धवन की इंटेंस परफॉर्मेंस लोगों को काफी पसंद आ रही है. वहीं दिलजीत दोसांझ हर सीन में अपने जादू से दर्शकों दिल जीतते नजर आ रहे हैं. बॉर्डर 2 से पहले बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर धमाल मचा रही थी. फिल्म का कलेक्शन अभी तक रुका नहीं है. धुरंधर का क्रेज अभी थमा नहीं था कि बॉर्डर 2 रिलीज हो गई हैं. दोनों ही फिल्मों में देशभक्ति, इंडिया-पाकिस्तान टेंशन और हाई-स्टेक ऑपरेशंस को फोकस किया. वहीं कहानी, प्लॉच और कास्टिंग में भी काफी समानताएं देखने को मिल रही हैं.
इंडिया-पाकिस्तान कंफ्लिक्ट
धुरंधर और बॉर्डर 2 दोनों फिल्में भारत की सुरक्षा, पाकिस्तान को हराने और भारतीय हीरोज की बहादुरी को दिखाती है. Border 2 में 1971 Indo-Pak War के दौरान आर्मी, एयर फोर्स और नेवी की जॉइंट ऑपरेशंस दिखाई गई हैं, जबकि Dhurandhar में IB/RAW का कवर ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर (कराची के अंडरवर्ल्ड में) टेरर-गैंग नेक्सस को तोड़ने पर है. दोनों "देश के लिए बलिदान" पर बनी फिल्में हैं.
रियल-लाइफ इंस्पायर्ड
दोनों ही फिल्में रियल इवेंट्स पर बेस्ड हैं. Border 2 में मेजर होशियार सिंह दहिया (PVC विजेता), फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सिखों, और अन्य 1971 वॉर हीरोज की जिंदगी को दिखाती हैं. वहीं धुरंधर (IC-814 हाईजैक और 2001 संसद हमले के बाद इंस्पायर्ड कवर ऑपरेशन), जहां रणवीर सिंह अंडरकवर एजेंट है, जो रियल स्पाई ऑपरेशंस से मिलता-जुलता है.
बलिदान, दोस्ती और इमोशनल मोमेंट्स
दोनों में हाई-ऑक्टेन एक्शन बलिदान, दोस्ती और इमोशनल मोमेंट्स हैं. दोनों लंबी फिल्में हैं Border 2 3 घंटे, Dhurandhar भी 3+ घंटे की बड़ी फिल्में हैं. लेकिन दोनों ही फिल्मों की कहानी दर्शकों को अंत तक अपने साथ बांधे रखने की हिम्मत रखती हैं.
दोनों में मल्टी-स्टारर कास्ट
बॉर्डर 2: सनी देओल (लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह), वरुण धवन (मेजर होशियार सिंह), दिलजीत दोसांझ (निर्मल जीत सिंह सेखों), अहान शेट्टी (लेफ्टिनेंट कमांडर महेंद्र एस रावत), सोनम बाजवा, मोना सिंह.
धुरंधर : रणवीर सिंह (हमज़ा/जसकीरत), अक्षय खन्ना (रहमान डकैत), आर माधवन (अजय सान्याल/आईबी डायरेक्टर), संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, और अन्य.
डायरेक्टर और प्रोडक्शन स्टाइल
दोनों पैट्रियॉटिक जॉनर में बड़े स्केल पर बनी हैं – Border 2 (Anurag Singh) वॉर स्पेक्टेकल है, Dhurandhar (Aditya Dhar) स्पाई थ्रिलर लेकिन दोनों में देशभक्ति, एक्शन और इमोशन का फॉर्मूला कॉमन है.