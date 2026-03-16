Border 2 Ott Release: थिएटर में धमाल मचाने के बाद ओटीटी के लिए तैयार ‘बॉर्डर 2’, जानें कब और कहां पर होगी स्ट्रीम?

Border 2 Ott Release: ‘बॉर्डर 2’ को लेकर साल की शुरुआत से ही लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था. J. P. Dutta और Nidhi Dutta की इस भव्य वॉर ड्रामा ने सिनेमाघरों में देशभक्ति और एक्शन का शानदार माहौल बनाया. अब थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद ये फिल्म जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है, जिससे वे लोग भी इसे घर बैठे देख सकेंगे जिन्होंने इसे बड़े पर्दे पर मिस कर दिया था. आइए जानते हैं कि कब और कहां पर रिलीज होगी ये फिल्म.