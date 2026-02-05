Border 2 vs Mardaani 3: धुरंधर 2 की आहट ने बिगाड़ दिया मर्दानी 3 और बॉर्डर 2 का गेम, कमाई के मामले में धड़ाम से गिरी फिल्म

Dhurandhar 2: धुरंधर के टीजर के बाद से मर्दानी 3 और बॉर्डर 2 धड़ाम से नीचे गिर गई. जी हाँ रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी 3’ और सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ अभी भी सिनेमाघरों में चल रही हैं, लेकिन दोनों फिल्में दर्शकों को आकर्षित करने में नाकाम रही हैं. वहीं धुरंधर 2 के टीजर आते ही सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है और लोग बेसब्री से फिल्म आ इंतजार कर रहे हैं. चलिए जान लेते हैं कि अब तक इन दोनों फिल्मों ने कितनी कमाई की और धुरंधर को लेकर क्या अपडेट है.