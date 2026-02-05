  • Home>
  • Gallery»
  • Border 2 vs Mardaani 3: धुरंधर 2 की आहट ने बिगाड़ दिया मर्दानी 3 और बॉर्डर 2 का गेम, कमाई के मामले में धड़ाम से गिरी फिल्म

Border 2 vs Mardaani 3: धुरंधर 2 की आहट ने बिगाड़ दिया मर्दानी 3 और बॉर्डर 2 का गेम, कमाई के मामले में धड़ाम से गिरी फिल्म

Dhurandhar 2: धुरंधर के टीजर के बाद से मर्दानी 3 और बॉर्डर 2 धड़ाम से नीचे गिर गई. जी हाँ रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी 3’ और सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ अभी भी सिनेमाघरों में चल रही हैं, लेकिन दोनों फिल्में दर्शकों को आकर्षित करने में नाकाम रही हैं. वहीं धुरंधर 2 के टीजर आते ही सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है और लोग बेसब्री से फिल्म आ इंतजार कर रहे हैं. चलिए जान लेते हैं कि अब तक इन दोनों फिल्मों ने कितनी कमाई की और धुरंधर को लेकर क्या अपडेट है. 


By: Heena Khan | Published: February 5, 2026 9:26:43 AM IST

Follow us on
Google News
dhurandhar ott release - Photo Gallery
1/7

धुरंधर 2 का जलवा

धुरंधर 2 का टीज़र रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर बॉर्डर 2 और मर्दानी 3  को लेकर चर्चा भी कम हो गई है.

You Might Be Interested In
Border 2 vs Mardaani 3: धुरंधर 2 की आहट ने बिगाड़ दिया मर्दानी 3 और बॉर्डर 2 का गेम, कमाई के मामले में धड़ाम से गिरी फिल्म - Photo Gallery
2/7

बॉर्डर 2 का हाल

वरुण धवन, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई में रिलीज़ के 14वें दिन 25-30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

Border 2 vs Mardaani 3: धुरंधर 2 की आहट ने बिगाड़ दिया मर्दानी 3 और बॉर्डर 2 का गेम, कमाई के मामले में धड़ाम से गिरी फिल्म - Photo Gallery
3/7

धीरे धीरे गिरी कमाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने पहले दिन ₹30 करोड़, दूसरे दिन ₹36.5 करोड़, तीसरे दिन ₹54.5 करोड़, चौथे दिन ₹59 करोड़, पांचवें दिन ₹20 करोड़, छठे दिन ₹13 करोड़ की कमाई की वहीं इसके बाद लगातार कमाई में गिरावट दर्ज की जाने लगी.

You Might Be Interested In
border 2 day 3 collection - Photo Gallery
4/7

बॉर्डर 2 की कमाई

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉर्डर 2 ने कुल मिलाकर, फिल्म ने लगभग ₹290.75 करोड़ कमाए हैं.

Border 2 vs Mardaani 3: धुरंधर 2 की आहट ने बिगाड़ दिया मर्दानी 3 और बॉर्डर 2 का गेम, कमाई के मामले में धड़ाम से गिरी फिल्म - Photo Gallery
5/7

मर्दानी 3 का हाल

दूसरी ओर, 'मर्दानी 3' भी बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए संघर्ष कर रही है.

dhurandhar 2 - Photo Gallery
6/7

धुरंधर 2 का टीजर

रणवीर सिंह के फैंस बड़ी ही बेसब्री से धुरंधर 2 का इंतजार कर रहे हैं. धुरंधर के पहले पार्ट में भरे सस्पेंस और आतंकियों की नापाक साजिशो को देखने के बाद फैंस ने इस फिल्म को बहुत प्यार दिया. वहीं अब वो आगे की कहानी का इंतजार कर रहे हैं.

You Might Be Interested In
The fearless Shivani Shivaji Roy from Mardaani - Photo Gallery
7/7

'मर्दानी 3' की कमाई

'मर्दानी 3' ने पहले दिन 4 करोड़, दूसरे दिन 6.25 करोड़, तीसरे दिन 7.25 करोड़, चौथे दिन 2.25 करोड़ और पांचवे दिन 2 करोड़ पर ही सिमटकर रह गई है.

Tags:
bollywoodBorder 2Box Office CollectionDhurandhar 2Mardaani 3
Border 2 vs Mardaani 3: धुरंधर 2 की आहट ने बिगाड़ दिया मर्दानी 3 और बॉर्डर 2 का गेम, कमाई के मामले में धड़ाम से गिरी फिल्म - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Border 2 vs Mardaani 3: धुरंधर 2 की आहट ने बिगाड़ दिया मर्दानी 3 और बॉर्डर 2 का गेम, कमाई के मामले में धड़ाम से गिरी फिल्म - Photo Gallery
Border 2 vs Mardaani 3: धुरंधर 2 की आहट ने बिगाड़ दिया मर्दानी 3 और बॉर्डर 2 का गेम, कमाई के मामले में धड़ाम से गिरी फिल्म - Photo Gallery
Border 2 vs Mardaani 3: धुरंधर 2 की आहट ने बिगाड़ दिया मर्दानी 3 और बॉर्डर 2 का गेम, कमाई के मामले में धड़ाम से गिरी फिल्म - Photo Gallery
Border 2 vs Mardaani 3: धुरंधर 2 की आहट ने बिगाड़ दिया मर्दानी 3 और बॉर्डर 2 का गेम, कमाई के मामले में धड़ाम से गिरी फिल्म - Photo Gallery