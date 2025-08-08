  • Home>
  • अगर आपको भी बढ़ाना है अपनी उम्र ,तो जरूर खाये ये Nutritious Food

अगर आपको भी बढ़ाना है अपनी उम्र ,तो जरूर खाये ये Nutritious Food

हम सभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी लंबी और खुशहाल हो। इसके लिए सिर्फ दवाइयां या व्यायाम ही नहीं, बल्कि सही खाना भी बहुत जरूरी है। हमारे खाने में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, जो न केवल हमें ताकत देते हैं बल्कि हमारी उम्र भी बढ़ाते हैं। ये खाने के आइटम हमारे शरीर को पोषण देते हैं, बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ाते हैं और ऊर्जा बनाए रखते हैं। 

By: Komal Kumari Last Updated: August 8, 2025 21:39:41 IST
अखरोट(Walnut)

अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं जो दिल को स्वस्थ रखते हैं। यह दिमाग की भी सेहत बढ़ाता है और सूजन कम करता है। रोज़ाना एक मुट्ठी अखरोट खाने से उम्र बढ़ाने में मदद मिलती है।

हरी सब्जियां(Green Vegetable)

पालक, ब्रोकली और मेथी जैसी हरी सब्जियां विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होती हैं। ये शरीर को डिटॉक्स करती हैं और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती हैं।

दालें और बीन्स (Lentils and beans)

दालें और बीन्स प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। ये ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखती हैं, जिससे दिल और दिमाग स्वस्थ रहता है।

दही

दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन तंत्र को सही रखते हैं। यह इम्युनिटीबढ़ाने में भी मदद करता है।

हल्दी

हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है, जो सूजन घटाता है और हृदय व दिमाग को स्वस्थ रखता है। यह उम्र बढ़ाने वाली सुपरफूड है।

मछलि

सामन, मैकेरल जैसी मछलियाँ ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जो दिल की बीमारियों से बचाती हैं और दिमाग को तेज बनाती हैं।

Disclaimer

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

