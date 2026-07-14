बेटी अंशुला की शादी पर भावुक हुए बोनी कपूर, बोले- ‘इस पल को जिंदगीभर नहीं भूलूंगा’; शेयर की तस्वीरें

बोनी कपूर ने लिखा भावुक नोट

बेटी की शादी के इस खास मौके को याद करते हुए बोनी कपूर कैप्शन में लिखा, 'एक ऐसी याद, जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा.' उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शादी समारोह की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वह बेटी अंशुला और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नजर आ रहे हैं. एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में बोनी कपूर अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखे भावुक अंदाज में पोज देते दिखाई दे रहे हैं.