थिएटर में बैठे- बैठ थक गए Audience! ‘धुरंधर 2’ से ‘लगान’… इन 5 फिल्मों की लंबाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड!
Longest Theatrical Runtime: हर फिल्म दो घंटे में समाहित नहीं होती. कुछ कहानियां इतनी बड़ी, जटिल और महत्वाकांक्षी होती हैं कि उन्हें जल्दी में नहीं दिखाया जा सकता. भारतीय सिनेमा ने हमेशा इसे समझा है. कुछ फिल्मों ने तीन से चार घंटे से भी ज्यादा समय तक लोगों को बांध रखा. ‘Dhurandhar 2: The Revenge’ इसके नवीनतम उदाहरण में शामिल है.
एलओसी: कारगिल (2003)
कर्गिल युद्ध पर आधारित ये ऐतिहासिक युद्ध फिल्म 4 घंटे 15 मिनट की लंबाई के साथ सबसे लंबी भारतीय रिलीज है. इसमें अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अजय देवगन और सैफ अली खान शामिल थे. जे.पी. दत्त के निर्देशन में बनी ये फिल्म युद्ध के सच्चे एक्सपीरिएंस को दिखाती है.
मेरा नाम जोकर (1970)
राज कपूर द्वारा निर्देशित और एक्टर ये प्रेम-कथा 4 घंटे 8 मिनट लंबी है. सिमी गरेवाल, मनोज कुमार, धर्मेंद्र और दारा सिंह ने अभिनय किया. फिल्म उस जोकर की कहानी बताती है जो दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी खुशी बलिदान करता है.
संगम (1964)
राज कपूर की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 3 घंटे 58 मिनट लंबी थी. इसमें व्यजंतीमाला और राजेंद्र कुमार मेन भूमिकाओं में थे. फिल्म में प्यार के ट्रायंगल की कहानी दिखाई गई और इसके गीत हिंदी सिनेमा में अमर हो गए.
धुरंधर: द रिवेंज (2026)
रणवीर सिंह अभिनीत ये ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 घंटे 55 मिनट लंबी है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी ये फिल्म पहले भाग की घटनाओं को आगे बढ़ाती है और भारत भर में 19 मार्च को रिलीज होने वाली है.
लगान (2001)
अशुतोष गोवारीकर की ये फिल्म 3 घंटे 44 मिनट लंबी है. एक गांव के लोग ब्रिटिश अधिकारियों से क्रिकेट मैच खेलकर टैक्स से राहत पाने का जोखिम उठाते हैं. आमिर खान, ग्रेसी सिंह और राचेल शेली मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसे ऑस्कर नामांकन भी मिला.
सिनेमा का महत्व
इन लंबी फिल्मों ने दर्शकों को दिखाया कि कहानी को समय देने से उसकी गहराई और भावनात्मक प्रभाव बढ़ता है. भारतीय सिनेमा की महाकाव्य शैली और परिश्रमी निर्माण इन्हें अविस्मरणीय बनाते हैं.