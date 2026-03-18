थिएटर में बैठे- बैठ थक गए Audience! ‘धुरंधर 2’ से ‘लगान’… इन 5 फिल्मों की लंबाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड!

Longest Theatrical Runtime: हर फिल्म दो घंटे में समाहित नहीं होती. कुछ कहानियां इतनी बड़ी, जटिल और महत्वाकांक्षी होती हैं कि उन्हें जल्दी में नहीं दिखाया जा सकता. भारतीय सिनेमा ने हमेशा इसे समझा है. कुछ फिल्मों ने तीन से चार घंटे से भी ज्यादा समय तक लोगों को बांध रखा. ‘Dhurandhar 2: The Revenge’ इसके नवीनतम उदाहरण में शामिल है.